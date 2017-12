Siete de cada 10 cree que México va en un rumbo equivocado

La encuesta de GEA-ISA refiere que la economía, la seguridad y la política son los principales problemas de los mexicanos

A pocas semanas de que cierre de 2017, siete de cada 10 mexicanos considera que el país va por rumbo equivocado tanto política como económicamente, según revela la cuarta entrega de la encuesta “México: Política, Sociedad y Cambio” de las encuestadoras GEA-ISA.

El ejercicio refiere que 77% de los encuestados consideró que México va por un rumbo equivocado en lo que respecta a la política, contra 18% que cree que hay un camino correcto. Otro 76% dijo que el país va errado en el ámbito económico.

Agrega que 40% cree que el principal problema del país reposa en el sector económico; seguido de 35% en cuanto a la seguridad, y 19% en la política.

De acuerdo con los resultados de otros ejercicios, la sensación de malestar entre la población se mantuvo como una constante durante todo el año, siendo pocas veces abordadas las temáticas que la generan.

Al respecto, Guillermo Valdés economista de GEA explicó que la inconformidad de la sociedad debe ser atendida de manera efectiva, por lo cualquier candidato que quiera ganar adeptos debe hacer propuestas al respecto.

“Que la economía crezca más y genere más beneficios, que los precios no suban tanto y que haya mejores empleos; segundo la inseguridad, sino resuelves el problema de la seguridad va a vivir con miedo y no c, y por último acaba con la corrupción, la gente se siente muy agredida, muy lastimada con los funcionarios corruptos que no hacen lo que deben y en vez de ver beneficios ven bolsillos de políticos ricos.

“Para las campañas electorales del próximo año son los temas más importantes que hubiera un cambio positivo en la economía, la seguridad y la corrupción”, apuntó en entrevista con Publimetro.

La aprobación presidencial

En la encuesta también destaca una mejoría en la calificación del presidente Enrique Peña Nieto, ya que subió siete puntos porcentuales con respecto al trimestres pasado, pasando de 16 a 23%.

Cuestionado sobre este tema, Valdés precisó que está tendencia positiva podría acrecentarse y alcanzar hasta 30%, ya que los anuncios de creación de empleos y la baja en la inflación son temas que aportan en la aceptación del ejecutivo.

“De mantenerse la tendencia estable de la economía o reducción de la inflación que se ha estimado, existen probabilidades de que en ese margen continúe mejorando la imagen del presidente Peña”, apuntó.

La sensación de esperanza frente al gobierno de Peña también registró un alza de cinco puntos porcentuales, pasando de 21 a 26%, en tanto que la preocupación bajó y cinco puntos porcentuales, de 43% a 38%.

Tendencia política

Los tendencias sobre preferencias de un personaje presidenciable se mantienen muy cerradas, por lo que se establece que la elección la ganará quien cometa menos errores.

Ya que si bien figuran personajes como el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya quien alcanzó con 23% de intensión de voto, el dirigente de Morena; Andrés Manuel López Obrador obtuvo el mismo porcentaje, seguido con 19% de José Antonio Meade precandidato único del PRI a la Presidencia.

Entre las conclusiones se destacan que a siete meses de la elección presidencial, existe una volatilidad que, hasta ahora es cercana a 20%, lo cual podría volcar la elección a cualquier candidato.

Ademas de que el enojo social y la insatisfacción con el gobierno se distribuye de manera muy amplia entre las distintas opciones políticas.

“No hay nada para nadie. El desenlace es incierto. Cualquiera puede ganar e, incluso, podría romperse el formato antiguo de dos contendientes y convertirse en una elección a tres bandas”, precisa la encuesta.

Dato:

Se realizaron mil entrevistas cara a cara en hogares, así como telefónicamente, con cuestionario estructurado del 18 al 21 de noviembre de 2017.

