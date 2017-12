Juez de Jiménez tiene que ser destituido: PAN

Luego de que en redes sociales comenzó a circular un video, en donde un juez de Ciudad Jiménez maltrato física y verbalmente a su hermana, por problemas económicos familiares, la dirigente municipal del PAN Paloma Aguirre Serna, indicó que lo más preocupante de esto es que se dio en ámbitos laborales.

Agregó que se violentó la integridad de la mujer en público, lo que quiere decir que ha sucedido en otras ocasiones, solo que esta vez fue captada por las cámaras de un testigo.

Indicó que la destitución del juez debería darse sin discusión alguna, pero además tendría que tomar terapias psicológicas que le ayuden a controlar su ira y enojo, debido a que si su conducta es agresiva con sus parientes, quiere decir que cualquier persona podría ser objeto fácilmente de ese trato.

Para finalizar Paloma Aguirre indicó que esta situación no se debe pasar por alto, e indicó que las autoridades correspondientes deben tomar cartas en el asunto para comenzar con su destitución.

“Desconozco si este juez tiene fuero o no, pero el fuero no lo exime de su responsabilidad, y no podemos justificar la violencia hacia la mujer en ningún ámbito”, indicó.

