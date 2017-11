Para elección del Órgano Interno se requiere mayoría simple: Villareal

El diputado Jesús Villareal, informó que para la elección del doctor Isaac, quien posiblemente estará dentro del órgano administrativo no se requiere de la mayoría calificada, únicamente mayoría simple.

El legislador indicó que aún no se ha subido el tema a tribuna debido a que la renuncia de secretaria administrativa aún no se ha dado, sin embargo fue enfático en decir que únicamente es por mayoría simple según la Ley.

“Mire para la elección del órgano administrativo no requerimos mayoría calificada, únicamente mayoría simple, no hemos subido el tema porque la renuncia de a secretaria administrativa aún no se ha dado, indicó.

Comentarios

comentarios