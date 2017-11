¿YA TE DIERON EL AGUINALDO?

POR LIC. FRANCISCO FLORES AGUIRRE Y FRANCISCO FLORES LEGARDA

¿Qué otra cosa son los apuros y malabarismos que todas las personas(distingo, los asalariados), hacemos cada año para librarnos de las garras de los que persiguen el aguinaldo?.

¿Acaso concibe usted un asalariado con su aguinaldo libre?. Claro que usted puede responder y buscar a los culpables: Los Mexicanos, son la causa, son muy despilfarrados, no tienen visión, no ahorran. ¿Pero usted cree sinceramente que alguien en la actualidad con su salario mínimo, tengan capacidad de ahorro?. Vivimos al día, el aguinaldo no es más que una parte del salario que de antemano ya se debe.

Todos los días y más en las fiestas navideñas, los hombres salimos a escena a representar la Comedia Humana; pues “ ¿Qué otra cosa en la vida humana sino una comedia como otra cualquiera, en la que cada uno sale cubierto con su máscara a representar su papel respectivo hasta que el director de escena les manda retirarse de las tablas?”.

No hay porque admirarse de que cada año se repita los mismos cuadros, los mismos apuros, las mismas tristezas, las mismas alegrías, aunque a veces distintos directores de la obra: “haremos un cambio en el escenario, en diciembre les pagare veinte días y en enero el resto, así no la gastarán tan rápido”; ¡”cuida tu salario, tus hijos y deudores te esperan con cariño”!; ¡”somos un banco con ideas maternas, hijo mío, ahorra tu aguinaldo”!; ¡” No sufras la gota gorda, aparte con tiempo sus juguetes”!; ¡”si usted ama de verdad a sus hijos, más juguetes le dará, pero cómprelos con nosotros “! ¡”no es posible concebir la Navidad sin regalos, haga lo imposible por dar felicidad, su Súper Tienda ¡“El Regalaso “ le sugerirá ideas”!.

Esta Navidad quiero pedir, Señor:

– Que no haya envidia que nos corroa, la envidia que confesamos o la que nos arrastra entristeciéndonos o haciéndonos callar los méritos del otro.

– Que no haya despecho porque no nos dieron la oportunidad de lucir, destacar o de ser preferido.

– Que no haya miedo frente a las personas. Miedo de no gustar, miedo de fallar, miedo de faltar.

– Que no hay cólera o venganza. Que no se escuche “el me las pagaras”, “ya me compensare”, “cuando lo tenga en mi mano”.

– Que no haya dudas. Que no se diga que es imposible, que es demasiado difícil para mí, que no me comprenderá.

– Que o haya lamentaciones del pasado: si yo hubiera sabido, si yo tuviera este padrino.

– Que si no puedo imitar a un San. Luis Gonzola en su pureza, lo pueda hacer en la caridad, porque también en los estercoleros nacen flores.

Espero y buscaré tú regalo Señor.

Salud y larga vida y luchar para vivir; y Total una vida sin reflexion y amor al trabajo no vale la pena vivirse.

