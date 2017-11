Se manifiestan en Coesvi, piden que Carlos Borruel dé la cara

Este martes un grupo de personas integrantes de la Asociación Civil Grupo Centenario Hogar para Todos, se manifestaron a las afueras de Coesvi, lo anterior con la finalidad de ser escuchados por parte del Carlos Borruel, delegado de la dependencia.

Los inconformes iban liderados por Manuel Norberto Jurado Armendáriz, quien explicó que piden el crédito de aproximadamente 700 casas a las constructoras de Infonavit, Coesvi, Foviste e hipotecarias, pues señaló que si bien es cierto que están invadidas las personas quieren llegar a un arreglo y pagar.

Asimismo indicó que ellos piden que la autoridad les dé tranquilidad, pues según mencionó, en varias ocasiones han llegado a desalojar a las familias agentes de la policía municipal y de la ministerial, sin embargo no han presentado ninguna orden de desalojo emitida por un juez.

“Ellos no deben de llevar una orden de desalojo, para eso existe un juez y un actuario, entonces van solos y desalojan gente cosa que no deben de hacer ellos, aquí no nos quieren reconocer eso que porque ellos no tienen nada que ver”, así lo expresó.

El líder de los manifestantes indicó que fueron atendidos por la licenciada Edith Caraveo, quien trabaja en Coesvi, y agregó que les dijo que no está en manos de la dependencia brindarles ayuda.

Asimismo indicó que en ninguna de las ocasiones han sido atendidos por Carlos Borruel, y agregó que él siempre les manda a sus trabajadores para ver qué es lo que pasa, sin embargo nunca les dan solución.

