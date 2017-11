El Estado ha trabajado con las herramientas que tiene para mejorar la seguridad: Laura Marín

La Presidenta de la Comisión de Justicia Laura Marín, dio a conocer que es importante que las peticiones se hagan hacia la federación que ha sido omiso de sus responsabilidades y que lamentablemente manda un mensaje de debilidad hacia los chihuahuenses.

Con ello, notamos que la federación no solo no es capaz de responder de las necesidades de seguridad, a pesar de que cuentan con todos los recursos para que sofoquen la inseguridad de todos los Estados y no lo realiza.

Menciono Marín, que una varias de sus propuestas que ha hecho van con la intención de que sea el mismo orden federal quien se haga cargo de los sucesos violentos más pesados, como también que se lleven a los delincuentes de orden federal a penitenciarias federales, por otro lado, también se busca que las armas decomisadas sean otorgadas de policías estatales.

“Todo esto conlleva a fortalecer esta área que el Estado requiere y que lamentablemente Peña Nieto lo ha visto con tinte político, es por eso que exhortamos a las demás fuerzas políticas, incluyendo el mismo PRI para que sus peticiones las hagas hacia el presidente emanado de su institución política, porque eso no lo hemos visto en las sesiones del Congreso”, puntualizo Marín.

