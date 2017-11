La Revolución que nunca existió

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

A más de 100 años de haber sido iniciada la Revolución Mexicana la cual cobró la vida de 2 millones de ciudadanos es obligatorio preguntarnos a conciencia y objetivamente si realmente hubo un cambio, pero eso es mucho pedir para quienes hemos sido educados en un sistema educativo obsoleto cuya verdad oficial es muy distinta a la verdad histórica a conveniencia de los gobiernos en turno.

Es triste observar que son muchos quienes confunden la Independencia con la Revolución y creen que Hidalgo fue coetáneo de Zapata, mientras no nos preocupemos ya no por dilucidar, sino mínimo conocer los hechos, seguiremos en la barbarie y en la oscuridad como sociedad.

En nuestra sangrienta revolución, a diferencia de otras, como la Rusa o la Estadounidense, no surge un líder que pueda articular con otros liderazgos y que posea el poder para pacificar, sino que surgen una serie de caudillos sedientos de poder que se traicionan entre ellos.

Los más de 30 años de dictadura porfirista son el caldo de cultivo para que un rico hacendado lo desafíe, ojo, hay que prestar atención que la revolución no nace de las clases oprimidas, sino de la propia clase alta privilegiada del Porfiriato, ello en la figura del aristócrata Francisco I. Madero apoyado por los demás revolucionarios. Las clases sociales bajas fueron manipuladas con un discurso de igualdad y repartición de tierras y usadas como carne de cañón.

Una vez que Diaz es exiliado a Paris, Madero toma el control como presidente y en menos de tres años es asesinado por Huerta; luego Carranza, Villa, Zapata y Obregón se unen en contra de Huerta. El héroe Carranza toma el poder y mata al héroe Zapata; luego Villa y Carranza son asesinado por Obregón; y Plutarco Elías Calles asesina a Obregón y funda el PNR para mantener el poder e inicia el Maximato, hasta que es desterrado por Lázaro Cárdenas que le cambia el nombre al mismo partido por PRM que luego Manuel Avila Camacho lo rebautiza como PRI.

Mark Wasserman en su libro “Persistent Oligarchs: Elites and Politics in Chihuahua, México” establece que mientras tanto las élites antiguas a las que se les pretendía quitar poder, dinero y tierras para hacer una mejor redistribución entre todos los mexicanos hicieron suyo el dicho: “A rio revuelto ganancia de pescadores” y aprovecharon las tempestades e inestabilidad para afianzar sus propiedades, trasladar su riqueza a bancos seguros en el extranjero y asegurar su futuro por medio del emparejamiento o emparentamiento de su desendencia con la nueva clase revolucionaria, es así como hasta nuestros días los Terrazas siguen siendo símbolo de poder económico, antes y después de la revolución.

Antes de la revolución había privilegiados, después también; antes de la revolución Mexico era una República federal, después también; antes la política era para unos cuantos, después también; antes de la revolución existía el capitalismo y después también.

Después en una paradoja increíble Calles institucionaliza la revolucion en un partido único, que concentraría a todas las cabezas de organizaciones para entre la cúpula ponerse de acuerdo y hacer un reparto del pastel “justo” que solo les tocaba a las cabezas de cada organismo.

Pero los ciudadanos hoy, como hace 200 o 100 años nos sigue tocando lo mismo: el puro betún del pastel.

Inclusive hay algunos analistas como M. Schettino que asegura que: “La Revolución la creó el régimen para legitimarse, porque ésta nunca existió”.

En la foto de este artículo podemos observar a mujeres revolucionarias valientes que dieron la vida por un ideal que no se cumplió del todo, las generaciones actuales tenemos una hipoteca por pagar a nuestro país. México no requiere de caudillos o de instituciones simuladas, sino de sus ciudadanos despiertos, objetivos, instruidos y participativos que estén dispuestos a hacer en su cotidianidad la diferencia, porque las Revoluciones auténticas no surgen de la cúpula, sino de las bases.

Comentarios

comentarios