LOS JILGUEROS DEL SISTEMA EN CHIHUAHUA

Por: Cesar Augusto Gutiérrez

Están colocados estratégicamente en Gobiernos Federal, Estatal, Partidos Políticos, Universidades, Empresas Privadas y Públicas y en toda clase de Organizaciones. Nos hablan de las “bondades” del sistema que hoy nos tiene postrados.

No hablan jamás de la violencia imperante, desempleo, recesiòn, etc. y la adjudican a causas ajenas a los Gobernantes. Son verdaderos loros, que repiten una y otra vez las más absurdas alabanzas.

No hay despiste, defienden lo ilógico, repiten las estrofas sin sonrojarse.

¿Cuál es su trabajo?

Adular en forma mercenaria a sus superiores, candidatos o clientes. Es fácil reconocerlos: escriben, comentan sobredimensionando las características de su “protegido”, sin recato alguno. Su lambisconería es continua. Nunca contradicen ni critican, están emboscados.

Aparecen en tiempos electorales, dedicando abiertamente sus comentarios en forma de lisonja sin presentar propuesta ni crítica alguna. Los adjetivos son su materia prima. Cualquiera advierte su simulación y su comedimiento rastrero. Debemos reconocer, que son muy directos y fieles en el halago. El sistema los utiliza en todo su esplendor y con toda su comparsería: PAN, PRI, PANAL, PRD, PT, Convergencia, Verde, MORENA etc.

Desgraciadamente esa clase de gente, es la que llega a los puestos de Gobierno, provocando retrocesos en nuestra sociedad. Acuérdese: usted podrá votar por quien quiera o “pa` que se les quite”, pero finalmente entre ellos se pondrán de acuerdo “en lo oscurito” y no precisamente para ayudarlo.

¿Recuerda el pacto secreto reciente PAN/PRI y sus Adláteres para incrementar impuestos?

Después de todo, la “política mexicana” nos enseña que todo es una negociación y a “darle por su lado” a la gente (aunque esté equivocada). ¿Asqueroso no?

Aquí en Chihuahua, verá estos oportunistas haciendo todo un show, simulando discusiones pactadas con los supuestos adversarios.

¿Y así quieren cambiar al País?

Esta plaga nunca desarrolla un trabajo productivo. No obtienen recursos económicos de su profesión u oficio, pues viven parásitamente del Erario. Siempre defienden a los dirigentes partidistas y a sus adláteres. Traen un objetivo fijo: obtener prebendas de sus superiores y del Sistema, en pago a su lambisconería. Carecen de ideas propias.

Aprovechan los espacios de opinión y comunicación para ensalzar a políticos, candidatos o funcionarios de forma abierta y descarada. Son como un virus que ha penetrado en el entramado social, partidos, Gobierno, Universidades, etc., haciendo estragos en sus estructuras orgánicas y morales. Son ya un modus vivendi, sin dignidad ni vergüenza. Hasta se les protege. Van sobre los puestos remunerativos, sin merecerlos ni conocerlos.

Brincan desesperados de un lugar a otro y de un Político a otro, cobijándose. No permiten el Progreso, se equivocan con frecuencia, pero no importa, ya que a nuestros políticos les encanta la coba. Conciben la política para vivir de ella y no para servir. Hay en el Gobierno de Javier Corral en Chihuahua un séquito de oportunistas, buscando cobrar a través de su única herramienta: la lisonja.

Para un puesto de Gobierno en ésta Administración de Corral, no cuenta ni la experiencia ni la preparación; lo gana el más servil. Ante esto es difícil el progreso, ya que se impone la rutina gris y la fraseología de la adulación.

Se ha caído en un empobrecimiento espiritual y en la vulgarización moral. Así estos cazadores de oportunidades, reclamarán el pillaje con algún cargo público, ganado doblando la cerviz.

¿Qué necesidad hay de tanto servilismo?

Los lugares preferidos por los jilgueros del sistema, son la Secretaría de Fomento Social del Gobierno del Estado con Víctor Quintana Silveyra, donde están enquistados, anidan y… cobran. También están en Atención Ciudadana del Municipio con Maru Campos y en muchos espacios de la UACH, como aviadores tolerados.

¡Que hablen de uno, es espantoso, pero hay algo peor, que no hablen!

