HUGO SÁNCHEZ, DISPUESTO A VOLVER A DIRIGIR A PUMAS

El Pentapichichi señaló que el equipo es su casa y desea ayudar si la directiva se lo solicita

Tras el pésimo torneo y la crisis por la que atraviesa Pumas, el ídolo del balompié mexicano Hugo Sánchez aseguró que ayudará al plantel universitario cuando la directiva lo necesite.

El equipo dirigido por David Patiño (tercer entrenador del plantel felino en el torneo tras el cese de Francisco Palencia y Sergio Egea) se ubica en el sótano del Apertura 2017 con 12 puntos.

“Me da cierta tristeza el ver que están teniendo problemas y dificultades. Ojalá que haya un revulsivo para que mejoren y se reconduzca la nave. Eso (si volvería a Pumas) será cuestión de que es mi casa y cuando me necesiten por supuesto que podré ayudar”, declaró el Pentapichichi en el marco del Beyond Sport Mexico, primer congreso de responsabilidad social del deporte en el país.

El equipo universitario está obligado a ganar su último partido del torneo ante Querétaro y espera que Veracruz (penúltimo de la tabla) pierda con Cruz Azul para no cerrar en el último lugar. En el Apertura 2013 y en el Invierno 2001 fue el último de la clasificación.

El icónico goleador jugó en Pumas de 1976 a 1981 y se inició como director técnico en la escuadra auriazul en marzo del año 2000, y en 2004 los condujo al Bicampeonato.

“Con una propuesta interesante podría animarme a regresar a dirigir. Me gusta mucho, después de ser jugador lo que más me gusta ser es entrenador, mientras tanto no me la paso mal como analista y comentarista”, mencionó Sánchez.

El exfutbolista auguró una buena participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, esto pese al trabajo de Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico.

“Bien, ha mejorado mucho. Ojalá que el tiempo que falte de aquí al Mundial se puedan corregir algunos detalles en el aspecto defensivo y se trabaje más en el aspecto ofensivo, en la efectividad.

“Pero bueno, con la calidad y talento que tienen los jugadores es lo que me hace sentir tranquilo, a pesar del cuerpo técnico”, consideró.

Récord

