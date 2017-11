Demi Lovato fue a cenar con Neymar en Londres

La cantante acudió a ver el fútbol en el estadio de Wembley y después se fue a divertir con el futbolista brasileño.

Después de que Demi Lovato asistiera al partido de Brasil – Inglaterra el pasado martes en el estadio de Wembley, la diva del pop se encontró con Neymar Jr. Para ir a cenar.

Los dos registraron el encuentro en sus redes sociales, y los fans no dejaron de especular sobre un posible romance entre los dos.

En un video compartido en el Instagram de Demi Lovato, Neymar aparece bailando la música Sorry Not Sorry al fondo, mientras la cantante se carcajea de la manera como se mueve el futbolista brasileño.

