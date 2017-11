Se manifiestan militantes de Morena en Congreso

Un grupo de militantes de Morena se manifestaron por cuarta ocasión a las acuerdas del Congreso del Estado, lo anterior con la finalidad de exigir la destitución de su dirigente estatal Martín Chaparro.

Al cuestionarles porqué es la inconformidad, expresaron que no están de acuerdo con las candidaturas que se les otorgarán a ex militantes de otras fuerzas políticas tales como el PRI y el PAN.

Cabe recordar que quienes buscan una dentro de Morena y son ex militantes de otros partidos son Martha Laguette, Cruz Pérez Cuellar, Victor Valencia, Fernando Tiscareño, entre otros.

Asimismo dieron a conocer que la exigencia no solo se realizó para el dirigente de su partido en el Estado, sino también para los miembros del poder legislativo, en donde se pide la intervención de éste para que dé una solución justa para todas aquellas personas que son miembros de Morena desde hace tiempo.

Comentarios

comentarios