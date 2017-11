Los Legionarios de Cristo y su conexión con el ‘Paraíso’ (de las Bermudas y las islas Vírgenes)

Las últimas revelaciones sobre sociedades ‘offshore’ afectan al fundador de la congregación, Marcial Maciel, que habría movido millones de dólares sin pagar impuestos.

Las revelaciones de los ‘Papeles del Paraíso’ han salpicado a la Iglesia católica, en particular, a la congregación de los Legionarios de Cristo y a su fundador, el mexicano Marcial Maciel, que habría movido millones de dólares sin pagar impuestos a través de sociedades ‘offshore’, publica ‘Forbes’.

La entidad habría comenzado a constituir empresas en paraísos fiscales en 1992, dos años antes de que Maciel, que se vio envuelto en varios escándalos por abuso sexual a menores, cumpliera 50 años como sacerdote, ocasión en la que el entonces papa Juan Pablo II le envió una carta para saludarlo por su trayectoria. Tres días después de esa felicitación, formó en Bermudas, a través de Appleby, un despacho especializado en servicios ‘offshore’, International Volunteer Services, que tenía una cuenta en el Citibank de Nueva York, EE.UU.

Un entramado societario

The Society for Better Education, de 1992, y el International Volunteer Services, de 1994, estaban vinculados al fondo fiduciario Ecyph Limited, de las islas Vírgenes Británicas. Allí, estas sociedades habrían tenido un flujo de entrada de unos 300 millones de dólares por año.

Según los registros de Appleby, este entramado tenía su dirección en Vía Aurelia 677, Roma, lo que coincide con la sede la Dirección General de los Legionarios.

Según la publicación de ‘Forbes’, la creación de todas estas firmas fantasma corresponde al momento de mayor expansión de las instituciones educativas pertenecientes a la congregación, como la apertura de sucursales de la Universidad Anáhuac o la fundación de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid.

El ocaso

Esta actuación revelada por los ‘Papeles del Paraíso’ continuó hasta 2006, cuando comenzó su liquidación meses antes de que el papa Benedicto XVI obligara a Maciel, que murió en 2008, a retirarse. Años después, en 2013, International Volunteer Services quedó desmantelada.

La congregación de los Legionarios de Cristo habría operado en paraísos fiscales de Panamá, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Holanda e islas Vírgenes.

RT

