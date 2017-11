Sammy Sosa sufre sorprendente transformación ‘a lo Michael Jackson’

El expelotero luce mucho más blanco que cuando jugaba en las Grandes Ligas.

Sammy Sosa dejó con la boca abierta a quienes fueron testigos de su radical cambio. El exjardinero de los Chicago Cubs lució en Londres un tono de piel extremadamente claro, lo que desató de inmediato las comparaciones con Michael Jackson.

Una de las más grandes leyendas de la MLB y todo el beisbol fue criticado en redes sociales por su nueva apariencia, la cual ha ido cambiando bruscamente desde que se retiró en 2007.

“Nada, si me estuviera haciendo un tratamiento, lo hubiera dicho”, dijo en una entrevista en 2009. “Tengo una crema que me pongo antes de acostar y me aclara un poco la cara. Tal vez puede causar algo de controversia, hasta yo estoy un poco sorprendido”.

Pero en las últimas imágenes de Sosa se le puede ver un tono bastante más blanqueado. En julio, Sosa expresó que padecía de la epidermis por lo que insistió en que usa una crema que le produce ese cambio.

