PGR exonera a Kate del Castillo

Detiene averiguación por encuentro con El Chapo

La Procuraduría General de la República (PGR) determinó de forma definitiva no ejercer acción penal contra Kate del Castillo, al considerar que hay falta de evidencias de delito con relación al encuentro de 2015 entre la actriz con el narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán.

Del Castillo era investigada por los delitos de encubrimiento y lavado de dinero, pero tras esta determinación, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) enviará al archivo la indagatoria previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015.

Luego que los abogados de la actriz han denunciado que no se les permite el acceso al expediente, La PGR ha fundamentado en que la señalada no compareció a declarar y tampoco designó ante el Ministerio Público a sus representantes legales, razón por la que no puede darles acceso a las actuaciones en la indagatoria.

