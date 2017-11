Jesús Valenciano propone 40 mdp más para Vive a Plenitud

Busca incluir de 3 a 4 mil adultos mayores por año.

Este martes, al integrar una comisión especial que atendió a numeroso grupo de adultos mayores, entre ellos, exbraceros, el diputado Jesús Valenciano propuso a los diputados buscar se incrementen partidas para el programa que atiende a los adultos mayores.

En dicha reunión refirió que son alrededor de 1,200 pesos mensuales los que se entregan, y que para este 2017 desde la comisión de Hacienda –que él preside- “le promovimos 200 millones de pesos extras a la Secretaría de Desarrollo Social para que hiciera frente, ya que a muchos adultos mayores la administración anterior no les entregó su ayuda en el último año”.

Ante adultos mayores organizados, lanzó el compromiso de incrementar el número de beneficiarios: “incrementar de golpe y porrazo 50 mil beneficiarios será imposible, pero creo que los diputados podemos hacer la propuesta para que se integren tres o cuatro mil beneficiarios más cada año”.

Para lograr lo anterior, Valenciano anticipo la necesidad de “aumentar, en el presupuesto de dicha Secretaría, 40 millones de pesos, que llegarán a estas tres o cuatro mil personas mayores que hoy no están contempladas por el Programa, y entre ellos también hay ex braceros, y esta acción podría también ser un aliciente para ellos que tanto tiempo han esperado ese recurso federal que nomás no llega”.

Jesús Valenciano propuso además que el acompañamiento que hagan las organizaciones de adultos mayores “sería importante pues son ustedes quienes se conocen entre sí en las comunidades, ustedes nos tienen que decir dónde hay necesidades reales para hacer la entrega de este apoyo”.

Durante la reunión, en la cual también estuvieron los diputados Liliana Ibarra, Gustavo Alfaro, Miguel Latorre y Laura Marín, donde Jesús Valenciano García les recordó que al principio del ejercicio eran alrededor de 12 mil beneficiarios y que en el transcurso del año se pudo incrementar a 13 mil, por lo que proponer se incrementen de tres a cuatro mil beneficiarios cada año, seguro será una iniciativa presupuestal que tendrá entrada favorable”.

Recordó también que el programa federal nació con la gestión del presidente Calderón, por lo que “a los diputados del PAN nos queda claro que es un tema que traemos en la agenda, y a eso sí podemos comprometernos, a incrementar y expandir estos apoyos”.

