¿Qué necesita cada equipo para entrar a la Liguilla?

El futbol mexicano disputa la penúltima jornada del torneo regular en la pelea por un puesto en la Liguilla se reduce a solo a 10 clubes. Este fin podrían clasificarse cuatro escuadras, mientras que Chivas y Puebla se quedaron sin posibilidades.

CLASIFICADOS

Monterrey 33 puntos.

Rayados clasificó desde la fecha 14. Con seis puntos por jugarse, el equipo dirigido por Antonio Mohamed cuenta con 33 unidades y un triunfo más les asegura la primera posición del Apertura 2017.

Tigres 29 puntos.

Los de San Nicolás ganaron el pasado fin de semana 2-1 al Cruz Azul y empataron a media semana 1-1 con Atlas, por lo que se aseguraron su lugar en la llamada Fiesta Grande y alcanzaron el segundo lugar general.

BUSCAN UN LUGAR

Morelia 26 puntos.

El conjunto purépecha sucumbió en su casa ante Cruz Azul. A pesar de esto, el equipo sigue en zona de clasificación, ya que avanzaría en caso de que Atlas empate o pierda ante Chivas.

León 26 puntos

La fiera perdió con Xolos y perdió la posibilidad de asegurar su boleto a la Fiesta Grande. Aún con lo anterior, siguen en zona de clasificación y avanzarían si Atlas empata o pierda ante Chivas.

América 26 puntos.

Requieren de un triunfo para asegurar su pase a la Liguilla. Este sábado reciben al Puebla, el cual está eliminado. También podría avanzar en caso de que Atlas empate o pierda ante Chivas.

Necaxa 24 puntos.

Los Rayos se mantienen en la sexta posición y el domingo visitarán a Tigres. Obtendrán su boleto a postemporada si suman los tres puntos y Atlas no ante Guadalajara.

Cruz Azul 24 puntos.

La Máquina triunfó este fin de semana al derrotar a Morelia por marcador de 2-1. Con esto, de momento, la escuadra dirigida por Paco Jémez depende de sí mismos para clasificar a la Liguilla.

Toluca 23 puntos.

Son el octavo puesto de la tabla y visitan esta jornada a Veracruz. Podrían clasificar en caso de ganar y esperar que Atlas y Pachuca no triunfen en sus partidos.

Atlas 21 puntos.

Están obligados a derrotar a Chivas para superar por diferencia de goles a Cruz Azul y volverse a meter en puestos de Liguilla. En caso de que Toluca no gane, también lo superarían.

Tijuana 21 puntos.

Xolos venció a León y se aferra a una ligera posibilidad de entrar a la Fiesta Grande. El cuadro de la frontera está obligado a ganar su próximo partido, esperar que Toluca no gane el domingo, que Cruz Azul no sume en su último partido y que Atlas no gane sus dos juegos restantes.

Lobos BUAP 20 puntos.

El cuadro licántropo podría calificar en su primera temporada en la Primera División. Vencieron a Monterrey y llegaron a 20 unidades, por lo que necesitan que Toluca (23 puntos) pierda sus dos próximos compromisos, Atlas no supere las 23 unidades y que Tijuana caiga en su último juego en la fecha 17.

Pachuca 18 puntos.

Lo máximo a lo que aspira son 24 puntos, así que requiere una combinación para situarse entre los primeros ocho. Deben derrotar a Querétaro y esperar que Atlas y Toluca pierdan sus dos últimos juegos.

NECESITAN CASI UN MILAGRO

Santos 16 puntos

El cuadro lagunero marcha en el lugar 13 de la tabla, pero aún tienen un partido pendiente, por lo que les restan nueve por disputar. El equipo necesita derrotar a Pumas y esperar que Toluca no sume más unidades. Del mismo modo, necesita que Atlas, Pachuca y Tijuana pierdan unidades.

