COMBATEN DESERCIÓN ESCOLAR CON BECAS PROMAJOVEN; APOYAN A 307 MADRES-ESTUDIANTES JÓVENES

– Destinan un monto de 653 mil pesos; les permitirá terminar primaria y secundaria

– María Guadalupe, madre de un niño de 2 años, una de las beneficiadas

Con una inversión superior a los 653 mil pesos, la Secretaría de Educación y Deporte entregó los apoyos correspondientes al Programa de Becas y Apoyo a la Educación a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, que en esta ocasión apoya a 307 jóvenes estudiantes que son o están por ser madres.

Se trata de un incentivo para evitar la deserción escolar y brindarles alternativas para que continúen sus estudios, informó la jefa del Departamento de Asistencia Educativa de la Secretaría de Educación (SED), Estela Escalante.

A nivel estatal fueron entregados 307 apoyos correspondientes al periodo mayo-agosto, lo que representó una inversión superior a los 653 mil pesos, precisó.

“Es importante, en su condición de mujeres y madres jóvenes, que se preparen para mejorar su entorno, su vida y la de sus hijos”, refirió la funcionaria estatal, quien informó que la beca se brinda a las jóvenes para que terminen su educación básica (primaria y secundaria), en cualquier modalidad educativa pública.

Fátima Muñoz, de tan sólo 14 años de edad y a unos días de dar a luz a su primer hijo, destacó la importancia de que las autoridades les brinden un recurso, ya que de esa manera además de concluir su secundaria, podrá continuar sus estudios en el nivel medio superior.

Agregó que de la misma manera el dinero que recibió será de gran apoyo tanto para ella, como para su bebé a punto de nacer, por lo cual resaltó sentirse motivada de ser madre y en su momento ser una profesionista.

A su vez, María Guadalupe Gallegos Soto, de 18 años de edad y con un hijo de dos años, concluyó la secundaria a través del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y se dijo agradecida con el apoyo de las becas PROMAJOVEN, ya que de esa manera pudo atender sus gastos tanto educativos como personales.

“Estoy muy agradecida, me dieron la oportunidad de seguir estudiando y me ayudaron con mi bebé. No abandoné las clases y eso me motiva a seguir adelante”, dijo la joven madre.

El PROMAJOVEN, es un programa dirigido a jóvenes menores de 19 años de edad, en situación de vulnerabilidad social agravada por maternidad o embarazo, con el cual también se promueve la equidad de género y la no discriminación para las adolescentes que viven por la etapa antes mencionada, buscando en todo momento brindar oportunidades de acceso y permanencia a la educación básica, en el sistema abierto o escolarizado.

