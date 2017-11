Censuran a Becky G por cantar: Me gustan más grandes, que no me quepa en la boca

Becky G reclamó que su canción “Mayores” tuviera que ser modificada por el programa Operación Triunfo 2017 en España, debido a su contenido.

Entrevistada en Cadena SER, la joven de origen estadounidense dijo que “si fuera Maluma o Enrique Iglesias no habrían cambiado la canción”.

Sin embargo, la canción urbana -reggaeton- va triunfando entre la audiencia que la respalda en redes sociales.

El programa decidió modificar la letra por su contenido sexual. Aquí íntegra:

A mí me gusta que me traten como dama

Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama

A mí me gusta que me digan poesía

Al oído por la noche cuando hacemos groserías

Me gusta un caballero

Que sea interesante

Que sea un buen amigo

Pero más un buen amante

¿Qué importa unos años de más?

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca

Oh oh oh oh oh

Loca

Oh oh oh oh oh

Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno

Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno

Como yo, ninguno

Un caballero con 21, yeah

Yo estoy puesto pa’ todas tus locura’

Que tú quieres un viejo, ¿está segura?

Yo te…

500 MILLION VIEWS!! That’s half a billion……..WE DID THAT!! Guys. I mean. What can I say. I love you guys. #MAYORES

Una publicación compartida por Becky G (@iambeckyg) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 7:00 PDT

24 HORAS

Comentarios

comentarios