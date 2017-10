Jürgen Damm ve más grande a Tigres que a Cruz Azul

El volante dijo estar al cien físicamente y listo para jugar ante la Máquina.

Damm manifestó que está completamente recuperado de la lesión que lo alejó de las canchas.

A su llegada a la Ciudad de México para el juego de este sábado ante Cruz Azul, el volante de Tigres, Jürgen Damm, aportó su granito de sal a la herida que abrió Paco Jémez la semana pasada –al señalar que la Máquina no es un equipo grande-, ya que a su juicio el conjunto de la UANL es más grande que los cementeros.

“Hoy por hoy, Tigres para mí es el más grande de México. Cruz Azul es un equipo grande, con mucha historia, títulos y con grandes jugadores. Es un equipo de respeto, obviamente es un equipo con mucha tradición y lo veo grande como otros equipos; pero para mí, Tigres, por lo que ha logrado internacionalmente y en México, por los jugadores que ha traído y las finales que ha jugado, es el más grande”, señaló en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por ello, el también seleccionado nacional, agregó que: “queremos seguir acrecentado su historia. Sabemos que hemos hecho cosas muy buenas pero queremos redondearlo con el título”.

En cuanto a su estado físico, Damm manifestó que está completamente recuperado de la lesión que lo alejó de las canchas y que ya es decisión del Tuca Ferretti cuánto tiempo lo utilizará mañana ante los cementeros.

“Me siento muy bien, después de tres semanas con trabajo físico y gimnasio. He estado trabajando con titulares y suplentes, uno está para acatar las indicaciones, para apoyar al equipo que está en la cancha que es lo más importante. Si me toca estar o no, a apoyar en lo que se pueda”.

