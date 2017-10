Fraudes por la ‘Flor de la Abundancia’ serán castigados con 13 años de prisión

Los fraudes derivados de negocios de “esquemas piramidales”, han sido tipificados como delito por el Congreso del estado de Sonora, al aprobar una reforma al Código Penal; con lo que se impondrán penas más severas a este tipo de estafas.

La modificación establece como pena máxima 13 años de prisión a quien organice este tipo de actividades, además de multas que superan los 11,000 pesos a quienes participen.

Dentro de este tipo de fraudes se consideran todos los esquemas en los que se pida dinero para entrar y se condicionen las ganancias, a través del reclutamiento de otros miembros; como son las células de gratitud, bolsas solidarias, círculos de prosperidad, rueda de la amistad y la famosa flor de la abundancia.

“La incidencia de este delito en Sonora muestra una tendencia alarmante al alza; de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se denunciaron 642 fraudes, mientras que en 2016 fueron 848 los registrados, es decir, hay una tendencia alcista de 32.1 por ciento más”, explicó el diputado local, Moisés Gómez Reyna.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el 18% de los mexicanos ahorra en medios informales, tales como tandas, cajas de ahorro no reguladas o a traves de personas ajenas a la familia.

¿Cómo funciona?

Quien está en la punta de la pirámide o el centro de la flor, invita a dos personas, que a su vez, reclutan a otras y así sucesivamente, explica la Condusef.

La aportación que dan, se entrega a quien está en la cima y el resto d elos involucrados van subiendo de nivel, con la finalidad de llegar a la cúspide de la pirámide y así poder recibir el dinero.

Lee: La ‘Flor de la Abundancia’ se inventó el siglo pasado… y ¡siguen cayendo!

A veces se puede disfrazar este esquema con la venta de algún producto, que generalmente no tiene valor o incluso no existe.

El punto clave para que estos sistemas se mantengan es que sequieren seguir captando dinero de nuevos “inversionistas, hasta que llega un momento en que se vuelven insostenibles y al romperse la cadena, quienes aportaron dinero, ya no pueden recuperarlo.

Sus características son:

Está dirigido a un público con poco conocimiento financiero.

Se relaciona con un único promotor o una única empresa.Es una promesa muy buena como para ser real, es decir, ofrece rendimientos exagerados y por encima del mercado.

El dinero no se invierte, ni hay un negocio detrás.

Los beneficios financieros no están bien documentados.

La persona que la inicia no coloca capital.

En muchos casos la persona que la inicia no conoce a las personas que le dan el dinero.

Existe necesidad de “reclutar” gente para maximizar ganancias.

No están reguladas.

Los inversionistas reciben poco o nulo beneficio del dinero invertido.

