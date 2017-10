Roba el teléfono a una indefensa mujer y el karma le cae instantáneamente “del cielo”

Un ladrón en bicicleta ha robado el teléfono móvil a una mujer, y el karma ha caído sobre él instantáneamente.

El delincuente no se percató que muy de cerca se encontraba un motorista que no dudó dos veces en ir a por él. Lo alcanzó corriendo y le dio un empujón. El bandido cayó y huyó dejando su bicicleta tirada en media calle. “¡Qué desastre! Robarle un teléfono a esta pobre mujer. Es una pena que se haya escapado, pero ya lo he denunciado y he entregado su bicicleta a las autoridades”, escribió el valiente motorista en YouTube. Para esta mujer la ayuda ‘le cayó del cielo’. Mientras, los internautas recuerdan que son pocas las personas las que se atreven a ayudar así a los más indefensos.

