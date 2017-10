Las peculiares estrategias con que 3 ciudades buscan atraer el Amazon HQ2, la nueva sede del gigante de las ventas por internet

Amazon anunció en septiembre la creación de “HQ2”, la segunda sede central del gigante del comercio electrónico.

Pero, en vez de develar su ubicación, abrió un llamado a propuestas para ciudades en América del Norte del 7 de septiembre al 17 de octubre.

El proyecto era por demás tentador: Amazon se comprometía a invertir US$5.000 millones en la construcción de las oficinas y generar más de 50.000 puestos de trabajo de tiempo completo y “bien remunerados”.

“Además de las contrataciones directas y la inversión de Amazon, se espera que la construcción y el funcionamiento de Amazon HQ2 genere decenas de miles de empleos adicionales y miles de millones de dólares en inversiones adicionales en la comunidad circundante”, informó la compañía liderada por Jeff Bezos.

Estas oficinas, además, tendrán la misma importancia que el campus de Seattle, la sede central ubicada en el estado de Washington (noroeste de Estados Unidos).

Amazon aclaró que tendrán preferencia las “áreas metropolitanas con más de un millón de habitantes”, y “un ambiente estable y amigable con los negocios”, y que la sede seleccionada se anunciará el año próximo.

Este lunes la compañía informó a través de su cuenta de Twitter que recibió “238 propuestas de toda América del Norte”, pero no detalló más al respecto.

We received 238 proposals from across North America for #HQ2. The team is excited to review each of them! https://t.co/bEabxtWgiq pic.twitter.com/F1KAHyfSzp — Amazon News (@amazonnews) October 23, 2017

Algunas ciudades anunciaron públicamente medidas como exenciones impositivas (Newark, New Jersey; Memphis, Tennessee), al tiempo que otras prometieron obras públicas para facilitar la instalación de las oficinas (Frisco, Texas; Kansas City, Misuri).

No obstante, otras urbes dieron un paso más y encabezaron llamativas campañas, cumpliendo literalmente con la exhortación de la empresa de “pensar en grande y ser creativo”.

En BBC Mundo te contamos 3 ejemplos.

1. Luces “anaranjado Amazon”

“Esto NO es un simulacro previo a Halloween”, tuiteó el 18 de octubre Gloria Pazmino, periodista del medio estadounidense Politico.

“El alcalde (Bill de Blasio) de verdad quiere que Amazon venga a la ciudad de Nueva York, así que esta noche volverá anaranjada cada luz en la ciudad”, agregó.

.@NYCMayor really wants @amazon to come to NYC so he’s turning every light orange in the city tonight. This is NOT a Halloween drill. pic.twitter.com/EuwrtOtG9s — Gloria Pazmino (@GloriaPazmino) October 18, 2017

Y no era cualquier anaranjado. Tal como explicó la oficina del alcalde en un comunicado, el color era “anaranjado Amazon”, como el logo de la compañía.

Edificios icónicos de Nueva York −como el Empire State Building y la Estatua de la Libertad− se han iluminado de distintos colores para mostrar apoyo a diversas campañas y eventos.

Sin embargo, hacerlo en honor a una empresa despertó ciertas críticas entre los neoyorquinos.

“No es humillarse, es sólo trabajar agresivamente” para conseguir 50.000 empleos para la ciudad, afirmó De Blasio, también según Pazmino.

Politico informó que De Blasio incluso envió una carta a Bezos asegurándole que “las mentes más brillantes e innovadoras quieren vivir en Nueva York”.

2. Un cactus de regalo

El grupo de fomento económico Sun Corridor envió un llamativo regalo a Bezos en nombre de la ciudad de Tucson y el sur de Arizona (suroeste de EE.UU.).

El “hogar de un millón de saguaros” obsequió al fundador y CEO de Amazon un saguaro de casi 4 metros de largo, el “icónico cactus del desierto de Sonora, que puede crecer hasta 12 metros de alto y vivir varios cientos de años”, explicaron en su página web.

“Queríamos asegurarnos que Bezos y su equipo nos prestaran atención y enviarle un mensaje de que tenemos espacio para que crezcan aquí a largo plazo. Y nada mejor que un saguaro para expresarlo”, dijo Joe Snell, presidente y director ejecutivo de Sun Corridor.

Tucson logró llamar la atención de Amazon, aunque quizás no de la forma que esperaban.

En este mes y medio, la compañía evitó mencionar a las ciudades postulantes en su cuenta oficial de Twitter. El saguaro fue la excepción.

Thx @SunCorridorInc! Unfortunately we can’t accept gifts (even really cool ones) so we donated it to @DesertMuseum 🌵 https://t.co/ZJPQfs44cq pic.twitter.com/Fot06Kgs9P — Amazon News (@amazonnews) September 19, 2017

“¡Gracias, Sun Corridor! Desafortunadamente no podemos aceptar regalos (ni siquiera aquellos realmente buenos), por lo que lo donamos al Museo del Desierto” de Arizona, tuiteó la empresa.

3. Cambiar de nombre

Pero quizás la oferta más extrema llegó de parte de Calgary, Alberta (centro de Canadá).

La ciudad canadiense desplegó en Seattle una serie de publicidades gráficas y grafitis para persuadir a Amazon apelando al sentido del humor.

Matt Day, periodista del diario Seattle Times que cubre la información sobre Amazon, publicó en su cuenta de Twitter la foto de un grafiti que decía: “Oye, Amazon. Cambiaríamos nuestro nombre por ti. ¿Calmazon? ¿Amagary? Con amor, Calgary”.

Calgary drops Amazon some #HQ2 sidewalk graffiti in Seattle. Calmazon?… pic.twitter.com/wcFUYx6a8a — Matt Day (@mattmday) October 19, 2017

Más allá de su divertida propuesta callejera, a nivel formal Calgary destacó que los costos de edificar el nuevo campus allí serían 14% menores que en Seattle, calculando fuerza de trabajo, electricidad e impuestos, informó el diario Calgary Herald.

Sin embargo, esta como otras ciudades prefirieron no revelar la oferta completa presentada a Amazon para no dar ventaja a sus competidores.

Lo cierto es que Amazon logró lo que buscaba: encontrar ciudades que estén “emocionadas” de trabajar con ellos.

Fuente: www.bbc.com

Comentarios

comentarios