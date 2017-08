Simple Plan anuncia gira por México

CIUDAD DE MÉXICO.

La banda canadiense Simpe Plan celebra este año el decimoquinto aniversario de su primer álbum, No Pads, No Helmets … Just Balls y para conmemorarlo, la agrupación anuncio cuatro fechas en México.

Primero, Pierre, Chuck, Sébastien, Jeff y David tomarán el escenario de Acrópolis en Puebla el 4 de noviembre; luego visitarán el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 6 de noviembre; el 8 de noviembre la banda tocará en elTeatro Estudio Cavaret de Guadalajara y un día después finalizará su gira en por el país con un concierto en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

Como parte de su gira por México, Simple Plan contará con We The Kings como invitados especiales.

We The Kings, es una banda originaria de Florida, conformada por Hunter Thomsen (guitarra), Coley O’Toole (coros y segunda voz), Travis Clark (guitarra/voz), Danny Duncan (batería) & Charles Trippy (bajo). La banda cuenta con 5 álbumes en el mercado: We The Kings (2007), Smile Kid (2010), Sunshine State Of Mind (2011), Somewhere Somehow (2013), y The Story of Tonight (2016).

Los boletos para la Ciudad de México estarán a la venta a partir del 30 de agosto. Para Puebla, Guadalajara y Monterrey estarán disponibles en Preventa Citibanamex el 30 y 31 de agosto, a través del sistema Ticketmaster.

ACERCA DE ESTA GIRA SIMPLE PLAN EXPLICA:

“Es difícil creer que este año, estaremos celebrando el 15 aniversario de nuestro álbum de debut No Pads, No Helmets … Just Balls. Estos últimos 15 años han sido un viaje increíble para nosotros. Desde los ensayos y la composición de las canciones en los sótanos de nuestros padres, hasta la venta de millones de álbumes y conciertos en todo el mundo, nos tocó vivir muchos de nuestros sueños debido a esta banda y no podríamos estar más agradecidos.

La mejor parte es que hemos logrado mantener la unidad de los mismos 5 amigos que comenzaron la banda juntos; ¡No podríamos estar más orgullosos de eso!

Después de lanzar nuestro quinto álbum el año pasado y tocar más de 100 shows en más de 40 países, sentimos que era importante aprovechar esta oportunidad para mirar atrás y celebrar la increíble aventura que hemos tenido como banda y como amigos. Sentimos que era importante hacer algo especial, algo que nunca hemos hecho para celebrar este momento tan importante en nuestras vidas. Es por eso que queríamos hacer este tour.

No Pads, No Helmets … Just Balls cambió todo para nosotros y estamos tan emocionados de volver a tocar todas estas canciones y revivir un tiempo en nuestras vidas lleno de tantos recuerdos asombrosos. Más que nada, queríamos hacer esta gira para ustedes, nuestros fans, que han estado allí desde el primer día, apoyándonos y dándonos la oportunidad de hacer lo que más amamos en la vida.

2017 va a ser un año increíble de celebración para la banda y realmente esperamos que puedan unirse a nosotros para estos shows tan especiales y únicos. ¡Gracias por todo su apoyo y hasta pronto!”

Pierre, Chuck, Sébastien, Jeff y David.