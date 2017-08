Spotify elimina bandas supremacistas de su catálogo

CIUDAD DE MÉXICO.

Spotify ha empezado a eliminar de su catálogo la música de decenas de bandas supremacistas de su plataforma, después de que hayan sidoidentificadas como racistas y generadoras de odio por The Southern Poverty Law Center, una organización no gubernamental de defensa de los derechos civiles conocida por sus victorias legales contra grupos supremacistas blancos.

El movimiento se produce después de que Digital Music News publicara un artículo destacando la presencia de 37 bandas diferentes cuyos mensajes incluyen la supremacía blanca, el neonazismo y el odio, y en el que se asegura que tras los acontecimientos violentos de Charlottesville y las palabras de Trump, la presencia de este tipo de música en la plataforma toma un nuevo rumbo.

Spotify ofreció la siguiente declaración sobre el asunto:

Spotify toma medidas inmediatas para eliminar cualquier material tan pronto como se ha traído a nuestra atención. Nos alegramos de haber sido alertados de este contenido – y ya hemos eliminado muchas de las bandas identificadas hoy, mientras revisamos urgentemente el resto”.

El presidente de EU generó polémica tras el episodio de violencia racista que costó la vida a tres personas y dejó dos decenas de heridos, del que responsabilizó “a las dos partes” por igual, con una tibia condena al nazismo que generó malestar en su propio gabinete.

La plataforma Deezer también está tomando medidas similares, a pesar de no ser aludida directamente en el artículo de Digital Music News:

Deezer no tolera ningún tipo de discriminación o forma de odio contra individuos o grupos debido a su raza, religión, género o sexualidad. Estamos en el proceso de revisar rápida y activamente el contenido de nuestra plataforma y hemos comenzado y continuaremos eliminando cualquier material que esté de alguna manera conectado a cualquier movimiento de supremacía blanca o sistema de creencias”.

El Southern Poverty Law Center (SPLC) compiló inicialmente la lista de bandas de odio en 2014, la organización se había enfocado, en ese entonces, en la iTunes Store; Apple finalmente eliminó a muchos de los artistas, pero Digital Music News se encargó ahora de cotejarla con la base de datos de Spotify encontrando treinta y siete de ellos que seguían disponibles en la plataforma como: Ad Hominem, Baker’s Dozen, Battlecry, Blood Red Eagle, Broadsword, Chauves Pourris, Condemned 84, Dark Fury, Freikorps, Geimhre, Grand Belial’s Key, Granulosum, Kamaedzitca, Ken McLellan, Kill, Baby… Kill!, Kolovrat, Legion of St. George, Legittima Offesa, Prussian Blue, Ravens Wing, Seges Findere, Selbstmord, Skinfull, Skull Head, Standarte, The Spear of Longinus, Tattooed Mother Fuckers, Thunderbolt, White Knuckle Driver.

Según el comunicado de Digital Musical News, la mayoría de estos grupos contaba con pequeños, pero crecientes, grupos de fans.

Un portavoz de Spotify ha asegurado a Billboard que “se están revisando con urgencia el resto de bandas” que “favorece el odio o incita a la violencia contra la raza, la religión, la sexualidad o similares”. El portavoz se muestra tajante: “no es tolerable para nosotros”.

El movimiento por parte de la multinacional tecnológica se llevó a cabo en menos de 24 horas después de que Digital Music News publicara su artículo.

Excélsior

Comentarios

comentarios