Selena Gómez quiere cantar junto con Eminem

La cantante usó las redes sociales para expresar su deseo de cantar con el “rapero blanco”.

Selena Gomez expresó a través de Twitter su deseo de colaborar con un famoso rapero, y no dudó en decirlo claramente.

La intérprete sostuvo una charla con seguidores, a quienes les contestó muchas preguntas, y una de ellas fue si le gustaría grabar junto a alguien, ella dijo que con un rapero, y claramente contestó: “Eminem!”.

Seguramente Selena ve un éxito anticipado con una posible colaboración con el rapero, tal vez recordando los hits de Eminem junto a Rihanna ‘Monster’ y ‘Love The Way You Lie’ y sin dudarlo lanzó el anzuelo.

Ahora queda por ver la respuesta de Eminem, y si esta no llega, la ex niña Disney también mencionó que podría volver a colaborar con DJ Kygo, con quien grabó ‘It Ain’t Me’.

