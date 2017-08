McGregor jura que noqueará a Mayweather

CIUDAD DE MÉXICO

Conor McGregor aprovecha cualquier oportunidad para manifestar lo seguro que se encuentra de que saldrá con la mano en alto el 26 de agosto del combate que sostendrá ante Floyd Mayweather Jr.

Pero al irlandés no le basta con vaticinar su victoria y deja claro que noqueará al invicto ‘The Money’ cuando se vean las caras sobre el cuadrilátero del T-Mobile Arena de las Vegas, Nevada. Voy a ir hacia adelante para noquearlo en los primeros cuatro episodios”, advirtió McGregor en entrevista dentro del popular programa del comediante Conan O’Brian

El irlandés de 29 años se notó seguro de que el estadunidense de 40 años no podrá sostener el ritmo de pelea que intentará imponer desde la primera campanada.

Floyd está rezando para que yo me fatigue, pero no me cansaré. Voy a ir hacia el frente y lo quebraré. A sus 40 años de edad, no podrá mantener mi paso”, indicó.

Excélsior

