¿Ganas de karaoke casero? Estas son las cinco mejores apps

Juntarse con los amigos, pasar un rato en un karaoke y dejarse la voz en él es una de las cosas más divertidas que pueden hacerse. Eso sí, para subir al escenario hay que quitarse la vergüenza de cantar delante de desconocidos, algo que no es para nada fácil. Si este es tu caso y no quieres perder la oportunidad de vivir la experiencia, no te preocupes, somos tus salvadores.

Ya no hay excusa para no hacer una noche de karaoke a lo grande. Tan solo te hace falta tener un teléfono móvil o un ordenador y unos cuantos micrófonos para ello. ¿Cómo? Con estas aplicaciones móviles y programas para montarte tu propia fiesta en casa.

ULTRASTAR

Tan solo tienes que registrarte en su página web (puedes hacerlo a través de este enlace) para disfrutar del programa, el cual incluye puntuaciones al cantar, un modo fiesta, un modo ‘jukebox’ para reproducir las canciones seguidas, la posibilidad de utilizar la ‘webcam’ y un largo etcétera de opciones.

Una vez registrado y con el programa descargado puedes buscar y descargar las canciones por Torrent a través del apartado que hay para ello en la página web. También en el portal tienes un foro en el que se comentan novedades y se resuelven dudas. Recuerda que al tratarse de un programa de ordenador necesitarás tener micrófonos para jugar.

SING! KARAOKE

Creada por Smule es una de las más populares para teléfonos Android y iOS. En ella puedes encontrar tantas canciones como quieras y, a no ser que sea un caso muy puntual, tienen disponibles las más actuales. Puedes cantar tu solo, formar un grupo con tus amigos o hacer duelos musicales con gente que encuentres por la red. Permite grabar a través del móvil la actuación y guardar el vídeo en tu biblioteca.

El pero de esta aplicación es que, a pesar de ser gratuita, para tener acceso a todas las opciones y, sobre todo, a todas las canciones, hay que desembolsar dinero por un servicio VIP. Añadir efectos musicales o arreglos a las canciones también tiene un coste adicional.

CANTA KARAOKE

Esta app añade nuevas canciones prácticamente a diario. Se basa en los vídeos musicales que hay en YouTube para ofrecerte el contenido musical. Con una interfaz muy sencilla, puedes buscar música a través de la barra de búsqueda o por temáticas y añadirla a tu libro de canciones. Puedes grabar tus canciones, compartir tus actuaciones con tus amigos o escuchar las de los demás. La ‘app’ es gratuita, pero utiliza un sistema de monedas para tener acceso a la música.

RED KARAOKE

Se puede disfrutar en cualquier dispositivo con una sola cuenta, desde teléfonos Android y iOS hasta ordenador, pasando por aplicaciones para SmartTV o la conexión con Chromecast. Tan solo te hace falta registrarte en su página web y descargar la versión que quieras utilizar a través de este enlace.

El servicio cuenta con más de siete mil canciones disponibles, se puede utilizar el ‘smartphone’ a modo de micrófono y puedescantar solo o competir con tus amigos. Además, tiene un modo de grabación de vídeo y permite añadir efectos de sonido a tu voz por si lo quieres compartir con tus amigos y el canto no es tu mejor talento.

YOUTUBE

Sí, somos conscientes de que YouTube no es una aplicación o programa para karaoke en el sentido estricto de la palabra, pero puede funcionar como uno sin ningún problema. Ponlo en el ordenador, en tu SmartTV o envía la imagen del móvil a tu Chromecast y disfruta de las millones de canciones que hay en la plataforma con tan solo añadir la palabra “karaoke” cuando busques un título o artista.

YouTube no te va a medir la puntuación y no podrás grabar con él un vídeo de tu actuación (a no ser que uses otros programas o una cámara para capturar tu imagen, sonido y las letras de la pantalla), pero para pasar una noche con amigos en casa y vivir la experiencia, tampoco se necesita mucho más.

