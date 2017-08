En liga femenil, el futbol “es más puro”: Fabiola Vargas

El futbol femenil mexicano ha demostrado que puede ser igual o incluso más entretenido que el varonil, pues las chicas tienen un estilo de juego más puro, además de que han tenido un buen desempeño y han exhibido mucha calidad dentro de la cancha en lo que va del torneo Apertura 2017 de la Liga Mx, aseguró Fabiola Vargas, auxiliar técnica de las Xolas de Tijuana.

Comentó que en comparación con el balompié practicado por hombres, en donde existen lapsos, a veces muy extensos, en los que el balón está trabado en la media cancha, en el de mujeres la mayor parte del partido la pelota está involucrada en acciones de peligro, casi no hay tiempos muertos y los 90 minutos están llenos de intensidad .

La ex seleccionada nacional destacó además que las jugadoras no están maleadas ni tienen mañas , pues no fingen faltas ni se dejan caer para hacer tiempo.

“La realidad es que las mujeres vienen a jugar futbol, creo que sus capacidades de resistencia son mayores en muchos aspectos. También me parece que hay una pequeña, o más bien, una gran diferencia en la actitud.

He visto niñas a las que les han dado una patada dentro del área y no se caen, hasta podría haber sido un penal, pero ellas siguen adelante; la gente verá la gran diferencia que hay , aseveró.

Motivada por el desarrollo de esta nueva Liga, exhortó al público a seguirla para que cada vez siga creciendo más y pueda ser una de las mejores a escala internacional.