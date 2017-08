Bonnie Tyler cantará ‘Total Eclipse’ durante eclipse

Miami. Los pasajeros de un barco crucero tendrán la mejor banda sonora para el eclipse solar del lunes, cuando la cantante Bonnie Tyler interprete su clásico Total Eclipse of the Heart en alta mar.

Royal Caribbean dice que la cantante galesa estará acompañada para la poderosa balada por la banda de Joe Jonas DNCE, para una actuación en un teatro al aire libre en su barco Oasis of the Seas como parte del Total Eclipse Cruise (Crucero Eclipse Total).

El barco zarpa de Florida el domingo. Estará navegando por el Caribe hacia la isla de St. Maarten el lunes cuando la luna pase frente al sol. Un eclipse total podrá verse en una angosta banda sobre el mar.

Total Eclipse of the Heart encabezó las listas de popularidad de Billboard durante cuatro semanas en 1983. DNCE es más conocida por su éxito de 2015 Cake by the Ocean.

