‘¿A cuántos les dolió que Chivas fuera campeón?’

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras salir expulsado en el último encuentro de Chivas, el técnico Matías Almeyda desmintió la razón por la que fue expulsado ante Monterrey, ya que señaló que únicamente cuestionó a los silbantes sobre a cuántas personas les molestó que su equipo saliera campeón, razón por la cual ofreció su versión por la que no permaneció en el encuentro.

Cuando cobran el penal me arrimo, salgo de mi zona, como salen todos los entrenadores, llamo a un árbitro y es difícil que venga, me arrimé, le dije al línea que no era penal, dijo para mí sí y empezó a levantar el tono de su voz. Si hablo bien me gusta que me hablen bien, el uso de autoridad no me va. Hoy métanle títulos a todo esto: ¿a cuántos les dolió que saliera campeón Chivas? Por eso el línea se alejó y dijo este señor se va. Cuando viene el árbitro estaba el cuarto y pregunta qué dijo, respondí lo que dije y fui expulsado”, reconoció.

Tras su primera expulsión, Almeyda se mostró aún molesto, por lo que señaló que le gusta tener diálogo con los árbitros, y que espera no llegue a un caso similar como sucede en los planos políticos, donde se vive una dictadura, donde no se puede hablar o decir algo al respecto.

“Estoy realmente molesto. De nada sirve decir acá que no pasa nada, sí pasa porque trato de ser respetuoso, poco hablo de ellos porque son humanos. Ahora desde el momento en que llegué a México hablé mucho con ellos para ser tratado de la misma manera y no existiera una diferencia por no ser mexicano. Me gusta hablar y obtener una respuesta, por eso mi primera pregunta era esa. Si nosotros vivimos en el futbol una especie llevándolo a planos políticos de dictadura. Entonces debemos estar sentados en la banca, no decir nada, estar sentados y así marcha el mundo”, apuntó.

ADMITE QUE CHIVAS NO ESTÁ EN SU MEJOR NIVEL

El argentino dijo que su equipo, sin ganar en las cuatro primeras jornadas del Apertura 2017, no está cerca del nivel que pretenden.

“No estamos como el torneo pasado y obviamente no estamos al nivel que pretendemos, eso está más que claro y no hay pretextos, hay que trabajar, mejorar y retomar el nivel que alguna vez mostró el equipo”, dijo.

“Llama la atención que el campeón pierda y se está esperando, pero aguantaremos”, añadió.

