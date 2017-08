Quejas por preventa del Patriotas-Raiders; reventa hasta 71 mp

CIUDAD DE MÉXICO.

Para varios aficionados llegó el día anhelado, el de comprar sus boletos para el partido que se disputará en el Estadio Azteca entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland, pero no todo fue felicidad. Instantes después de las 9:00 horas, algunos seguidores reportaron que no se podían conseguir las entradas en línea; uno que otro dijo que sí pudo, pero sólo dos y no cuatro como se había anticipado.

Algunos aficionados achacaron fallas en el portal y otros que ya se habían terminado las primeras entradas para el partido.

Por su parte, otras personas indicaron que pasada la hora señalada, en otro sitio de reventa ya se podían adquirir boletos. Inclusive, ya algunas zonas se habían agotado.

El boleto más caro en el sitio de reventa es de más de 71 mil pesos.

Excélsior

