El padre Pato y demás

“Si quieres llegar a ser Maestro algún día, entonces acepta ser alumno para siempre.”

Jodorowsky

Ahora que salió la impugnación del sacerdote jesuita Javier “Pato” Ávila, nombrado comisionado estatal de Víctimas, caso que se suma al de Luz Estela Castro, designada consejera de la Judicatura del Estado, surge la pregunta: ¿y qué han hecho tan distinguidos radicales por Chihuahua? ¿Qué obra, qué iniciativa, qué ley, qué reforma, qué bache, cuando menos, han tapado, como para ahora presentarse como los salvadores de la entidad?

El común denominador del Pato Ávila, Lucha Castro, los radicales que los arropan y el mismo Javier Corral, es que hablan mucho y hacen nada. Ofrecen incendiarios discursos, fuertes críticas al sistema –del que son parte-, gritos y sombrerazos, pero en toda la vida que tienen viviendo del erario, por supuesto, ¿qué han aportado a la sociedad?

Fuera del odio sembrado en la Sierra Tarahumara por el Padre Pato, quien separa a los buenos de los malos, enjuicia como un dios y usa la bandera de la inclusión para justificar irracionales ataques contra todo lo que él considera perjudicial; fuera del odio sembrado por Lucha desde El Barzón y su irresponsable promoción de la cultura del no pago; fuera de las luchas intestinas con falsas banderas, como las mujeres muertas, la transparencia en los bueyes del compadre, fuera de las peleas con molinos de viento de Javier Corral, el trío ha heredado a Chihuahua un frío y preciso cero, nada.

Y ellos son los que ahora se erigen como los salvadores que los chihuahuenses estaban esperando.

La inseguridad, las injusticias, la corrupción y el tráfico de influencias en el gobierno del Nuevo Amanecer, son las consecuencias de creer en vendedores de espejitos como los que ahora gobiernan.

–Las ratas que recibe El Peje en Morena y la falta de liderazgo estatal

En Chihuahua hay una fuerte presión hacia el líder estatal de Morena, el profesor Martín Chaparro, por la tendencia fortalecida de recibir todo tipo de ratas, ratoncillos y otras especies del mismo corte, en el partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la tendencia es nacional, en todos los estados los ex priistas y ex panistas renegados se suman a Morena con la esperanza de ser postulados a algún cargo de elección popular y que El Peje los impulse en las preferencias, en el caso de Chihuahua los militantes se han dado cuenta de que no tienen un líder de Morena, sino un gerente o lugarteniente de López Obrador, cuyas instrucciones se siguen al pie de la letra.

Como dirigente, aseguran, Chaparro debería ser un filtro para evitar el ingreso de basura, pero dicen que no atina a responder nada más que un: “lo pidió Andrés Manuel, ya lo revisión Andrés Manuel, así lo dispuso Andrés Manuel”, lo que puede dar al traste al verdadero proyecto que planteó el tabasqueño.

–Maclovio contra la corrupción, ¿le sacarán su historial?

El nombre del consejero jurídico estatal Maclovio Murillo Chávez, comenzó a manejarse como posible fisca anti corrupción, pues ya cuando se apruebe el Sistema Estatal Anticorrupción, prácticamente el gobernador Javier Corral tendrá manga ancha para designar a quien le dé su gana, con un simple dedazo que le podrá avalar el Congreso del Estado.

Su nombre surge porque en los hechos, Murillo es quien lleva las riendas de los trabajos de investigación contra el sexenio pasado, es el que le mueve a todo, desde Hacienda hasta la Fiscalía General del Estado; en los hechos es, pues, el fiscal anti corrupción de Javier Corral, así que en Palacio de Gobierno se fortalece la idea de que será su pieza para buscar el cargo de manera formal.

Nomás que en el mismo Palacio se preguntan si el gobernador ya habrá tomado en consideración la trayectoria de quien hoy se presenta como el más pulcro de todos los abogados, pues Maclovio Murillo, no hay que olvidarlo, fue destituido como juez de distrito por el Consejo de la Judicatura Federal, luego de que la Corte Interamericana condenó a México (PGR y Juez, en este caso), por graves violaciones a los derechos humanos de dos detenidos en el estado de Guerrero, que el ahora consejero jurídico se encargó de juzgar y sentenciar sin el mínimo de evidencia lógica necesaria.

Pero bueno, que lo haga Corral y a ver cómo le va con los organismos que le recuerden la historia de su casi seguro, puro, blanco e impoluto fiscal anti corrupción.

–Corral y Yunes, gobernadores panistas incumplidos

Como lo habíamos advertido, Chihuahua se llevó su exhibida nacional por tener atorado el Sistema Estatal Anticorrupción, que debía estar listo para el 18 de julio, o sea hoy.

Dos entidades son las más retrasadas, gobernadas por los panistas Javier Corral y Miguel Ángel Yunes, pues no se han aprobado aún las reformas constitucionales que darán paso a la creación de las leyes que debieron aprobarse antes del 18 de julio para el funcionamiento del sistema.

A punto de vencerse el plazo establecido en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción para la armonización de las leyes locales, hay además seis entidades que no cuentan con la ley local, a pesar de ya haber reformado su constitución: Baja California, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Tabasco y Tlaxcala.

En cuatro entidades (Campeche, Coahuila, Guerrero y Yucatán) las leyes fueron aprobadas la semana pasada, a marchas forzadas.

En Chihuahua se prevé un periodo extraordinario del Congreso del Estado para el jueves próximo y a ver si ahora sí, los legisladores y el gobernador se ponen las pilas.

Salud y larga vida y luchar para vivir.

