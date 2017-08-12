Vuelve servicio de agua a 177 colonias con normalidad: Mario Mata

El presiente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco informó que ya se restableció el servicio de agua potable en las 177 colonias que tuvieron suspensión por las reparaciones en el pozo de El Sauz.
Mata Carrasco explicó que gracias al trabajo ininterrumpido que se llevó a cabo desde el viernes a las 3:00 horas, se pudo terminar con la reparación alrededor de las 7:30 de la tarde del mismo día.
Detalló que se pudo reparar una fuga considerable que había en la torre direccional así como la sustitución de tubería vieja a la altura del kilómetro 30 y actualmente continúan los trabajos de reparación pero ya con el servicio activo.
Cabe señalar que la Jmas había anunciado que se suspendería el servicio en 177 colonias del 11 al 13 de agosto para llevar a cabo reparaciones en el acuífero de El Sauz pero afortunadamente el servicio se restableció el mismo día.
Las colonias que iban a ser afectadas por tres días son las siguientes:
COL. 24 DE JULIO
COL. ALFARO SIQUEIROS
FRACC. AMÉRICAS
AMPLIACIÓN CERRO DE LA CRUZ
COL. AMPLIACIÓN INSURGENTES
FRACC. ANEXO SANTA ROSA
COL. ANTORCHA POPULAR
FRACC. ARBOLEDAS
FRACC. ATENAS
COL. AVÍCOLA
FRACC. BAHÍAS
FRACC. BARRANCAS
SECTOR BOLÍVAR
FRACC. BOSQUES DEL REJÓN
FRACC. BOSQUES DE SAN FRANCISCO
FRACC. BRISAS DEL NOROESTE
COL. BURÓCRATA FEDERAL
FRACC. CAFETALES
FRACC. CAMPANARIO
COL. CAMPESINA
FRACC. CAMPO BELLO
FRACC. CASA BLANCA
FRACC. CASTELLO
COL. CENTRO
FRACC. CERRADA VISTA REAL
COL. CERRO DE LA CRUZ
FRACC. CHARRERÍAS
FRACC. CLAUSTROS UNIVERSIDAD
FRACC. CHURUBUSCO
FRACC. COLINAS DEL SOL
FRACC. CONSTITUYENTES
FRACC. CORDILLERAS
COL. CTM
COL. CUAUHTÉMOC
COL. CUARTELES
FRACC. CUMBRES UNIVERSIDAD
COL. DALE
COL. DEPORTISTAS
FRACC. DIAMANTE RELIZ
COL. DIEGO LUCERO
FRACC. DUMAS
COL. EL PORVENIR
FRACC. FELIPE ÁNGELES
FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ
FRACC. FRAILES
FRACC. FOVISSSTE
FRACC. FUENTES DEL SOL
COL. GENARO VÁZQUEZ
FRACC. GLORIA
COL. GRANJAS
COL. GUADALUPE
FRACC. HACIENDAS DEL MORO
FRACC. HACIENDAS DE SANTA CLARA
FRACC. HERRADURA LA SALLE
COL. IGNACIO ALLENDE
COL. INALÁMBRICA
FRACC. INFONAVIT MEZQUITES
FRACC. INFONAVIT NACIONAL I, II Y III
COL. INSURGENTES
FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO
FRACC. JARDINES DEL NORTE
FRACC. JARDINES DEL SAUCITO
FRACC. JARDINES DEL SOL
COL. JOSÉ VASCONCELOS
COL. JUAN GÜERECA
COL. JUAN ESCUTIA
COL. LAGOS
FRACC. LA CAÑADA
COL. LA ESPERANZA
FRACC. LAS ALDABAS
FRACC. LAS FUENTES
FRACC. LAS HACIENDAS
FRACC. LA HERRADURA
FRACC. LA VILLITA
FRACC. LA SALLE
FRACC. LAURA LETICIA
FRACC. LAS LOMAS
COL. LINSS
FRACC. LOMA DORADA
FRACC. LOMAS ALTAS
FRACC. LOMAS DEL SOL I Y II
COL. LOMAS VALLARTA
FRACC. LOMAS KARIKE
FRACC. LOMAS REJÓN
FRACC. LOMAS UNIVERSIDAD
FRACC. LOS ARCOS
FRACC. LOS CEDROS
FRACC. LOS HUERTOS
FRACC. LOS MINERALES
FRACC. LOS OLIVOS
FRACC. LOS PORTALES
FRACC. LOURDES
COL. LUIS DONALDO COLOSIO NORTE
COL. LUIS FUENTES MARES
COL. MAGISTERIAL SOLIDARIDAD
FRACC. MAJALCA
COL. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ
COL. MARTÍN LÓPEZ
FRACC. MIRAMAR
FRACC. MISIONES UNIVERSIDAD
FRACC. MONTECARLO
COL. NIÑOS HÉROES
FRACC. NUEVO CHIHUAHUA
COL. NUEVO TRIUNFO
COL. ÓSCAR FLORES
COL. PACÍFICO
COL. PANAMERICANA
FRACC. PANORÁMICO
COL. PARRAL
FRACC. PASEOS DE CHIHUAHUA
COL. PEÑAS BLANCAS
FRACC. POZOS DEL VALLE
FRACC. PUERTA RIBERA REAL (TODAS SUS ETAPAS)
FRACC. PUERTA SEBASTIÁN
COL. PRI
FRACC. QUINTAS CAROLINAS (PARTE NORTE)
FRACC. QUINTAS DEL SACRAMENTO
FRACC. QUINTAS SEBASTIÁN
FRACC. REAL CAROLINAS
FRACC. REAL DE MINAS
FRACC. REAL DE SANTA EULALIA
FRACC. REAL UNIVERSIDAD
COL. REFORMA
COL. RENOVACIÓN
COL. RENOVACIÓN ITURBIDE
COL. REVOLUCIÓN
FRACC. RESIDENCIAL SAN FRANCISCO
FRACC. RESIDENCIAL UNIVERSIDAD
FRACC. RINCÓN DE LAS FLORES
FRACC. RINCÓN DE LAS LOMAS
FRACC. RINCÓN DE LOS OLIVOS
FRACC. RINCONES DEL PICACHO
FRACC. RINCONADAS DE LA SIERRA (TODAS LAS ETAPAS)
FRACC. RINCONADAS UNIVERSIDAD
FRACC. RINCÓN DE SAN ANDRÉS
FRACC. RINCONES DE SAN FRANCISCO
FRACC. RINCÓN SOBERANO
FRACC. RISCOS DEL ÁNGEL
FRACC. RISCOS DEL SOL
COL. ROMA
COL. ROSARIO
FRACC. SAHUAROS
FRACC. SALUD
FRACC. SAUCITO
FRACC. SAN ANDRÉS
FRACC. SAN FELIPE V ETAPA
FRACC. SAN GABRIEL
COL. SAN JOSÉ
FRACC. SAN PABLO
COL. SAN PEDRO
FRACC. SANTA BÁRBARA
COL. SANTA CECILIA
FRACC. SANTA CLARA (TODAS SUS ETAPAS)
FRACC. SAN LORENZO
COL. SANTA RITA
FRACC. SOLIDARIDAD PENSIONES
COL. TIERRA Y LIBERTAD
FRACC. TORRES DEL REY
COL. UNIDAD
FRACC. UNIDAD CEROCAHUI
FRACC. UNIDAD CUAUHTÉMOC
COL. UNIDAD INSURGENTES
COL. UNIDAD KARIKE
FRACC. VALLARTA
COL. UNIDAD ZARAGOZA
FRACC. URBI VILLAS
FRACC. VALLE DEL ÁNGEL
FRACC. VALLE DEL ÁRBOL
FRACC. VERANDA
COL. VICENTE GÜERECA
FRACC. VILLA DORADA
COL. VILLA NUEVA
FRACC. VILLAS DEL REAL
FRACC. VILLAS DEL REY
FRACC. VILLAS DEL SOL
COL. ZARCO
COL. ZOOTECNIA
Además:
CAMPUS UACH NORTE
PLANTA COCA COLA
PLANTA FOXCONN
PLAZA COMERCIAL SAUCITO
PLAZA FASHION MALL