¿Un Frente contra la impunidad y la corrupción? Pues si eso es el PRD en la CdMx, reprocha Luege

La carrera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que se renovará en las urnas en 2018, inició junto con las discusiones por extender el Frente Opositor en la capital del país. En el PAN hay quienes ven un riesgo en contender de la mano del PRD y alzaron la mano para suceder a Miguel Ángel Mancera Espinosa, uno de ellos es José Luis Luege Tamargo.

El ex funcionario foxista y calderonista sostiene la Ciudad de México “va a un precipicio en varios aspectos” –como la seguridad, el agua y el transporte–, por causa de las administraciones del Sol Azteca, partido que en su opinión representa la “corrupción, la impunidad y la inseguridad” en la capital del país.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) representa la corrupción, impunidad e inseguridad en la Ciudad de México y lo que se debe conformar es un frente en su contra, sostiene el aspirante a la Jefatura de Gobierno por el Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Luege Tamargo.

El PAN busca un Frente Opositor para la elección presidencial en 2018 y este proyecto también se intenta aterrizar en la Ciudad de México, al menos por una fracción panista. Pero el también ex presidente blanquiazul en la capital del país encabeza el interés de los blanquiazules que rechazan competir junto al partido que ha gobernado la Ciudad de México en las últimas décadas.

“Yo fui participe y estoy de acuerdo con las alianzas. Soy más aliancista de lo que muchos creen, pero yo entiendo una alianza con dos condiciones. Una es que haya una alternancia, y otra es que haya una plataforma de transición. Pero, en la Ciudad de México donde el PRD ha abonado mal durante 20 años hemos ido empeorando. Eso lo tengo medido. Entonces, aquí debería ser un frente contra el PRD”, asevera Luege.

No obstante, Luege Tamargo no se autodescarta de participar en caso de que la dirigencia de su partido crea que la mejor opción es competir como un Frente, bajo la condición de que haya una plataforma que respete los principios de su partido.

El panista reconoce que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) representa el principal rival a vencer tanto en las elecciones federales y de la Ciudad de México y ve en Margarita Zavala la carta más fuerte del panismo para pelear por la Presidencia.

En entrevista con SinEmbargo, Luege expone que la capital del país “va a un precipicio en varios aspectos, como consecuencia de las omisiones en los últimos gobiernos”, entre los que destaca el agua, el transporte y la inseguridad.

—Usted aseguró que una alianza con el PRD podría desaparecer al PAN de la Ciudad de México. ¿Por qué lo cree así?

—El Frente Amplio se entiende como ir juntos en contra de lo que representa la corrupción, impunidad e inseguridad. Pero, en la CDMX quien representa la corrupción, la impunidad y la inseguridad es el PRD. Es un caso muy distinto. Yo fui participe y estoy de acuerdo con las alianzas. Soy más aliancista de lo que muchos creen, pero yo entiendo una alianza con dos condiciones. Una es que haya una alternancia, y otra es que haya una plataforma de transición. Pero, en la Ciudad de México donde el PRD ha abonado mal durante 20 años hemos ido empeorando. Eso lo tengo medido. Entonces, aquí debería ser un frente contra el PRD.

—¿Usted se autodescartaría de liderar el Frente si es que se concretase?

— A ver si va haber un frente tengo todo el derecho de participar también. Suponiendo que existirá, yo exigiría ser candidato, y segundo tener una plataforma donde se respeten los principios de Acción Nacional. Con temas de administrativos, electorales, programas sociales, servicios públicos. Yo exigiría una plataforma de transición. En todo caso Acción Nacional debería ir en alianza con otros partidos. Estos podrían ser Encuentro Social, el Humanista, Movimiento Ciudadano e incluso, el Verde.

—¿Cuál cree que es el método de elección más justo para competir contra otros aspirantes dentro del PAN?

—Yo iría en el método que determine Acción Nacional. Por fallas en su padrón de miembros activos, el PAN ha optado por otro método que le llaman medidas de competitividad. Es un pool de encuestas donde miden conocimiento, preferencia y meten también reactivos [calificaciones] positivos y negativos. Esos métodos a mí me satisfacen. Tampoco me disgusta la elección de miembros activos en la CDMX.

—¿En qué momento pensó que podría ser el próximo Jefe de Gobierno?

—La motivación se basa en mi experiencia y en un diagnóstico muy muy negativo y muy grave de la problemática en la Ciudad de México. Estoy convencido de que la Ciudad va a un precipicio en varios aspectos, como consecuencia de las omisiones en los últimos gobiernos.

—En la Ciudad de México hay problemas de agua…

—La Ciudad de México se está quedando sin su acuífero. Nadie la da importancia, pero va llegar el momento muy pronto en el que abran la llave y no salga agua. El acuífero de agua subterránea representa el 70 por ciento del abastecimiento.

—¿Cuál es su propuesta para este problema?

—Actualmente estamos explotando más del 400 por ciento. Mi propuesta es muy amplia. Se requiere una modernización de toda la red, con una inversión muy fuerte. Segundo, se requiere sectorizar la red. Tercero, todas las tomas tienen que tener un medidor que funcione. Actualmente la ciudad tiene un millón 300 mil tomas domiciliarias, la mitad no están pagando casi nada. En una cuarta parte de las tomas domiciliaras con medición se está recargando el 80 por ciento de la contribución a los derechos del agua. Yo propongo que el 100 por ciento contribuyamos con una tarifa justa y equitativa tal y cómo está aprobada por la Asamblea y el Gobierno de la Ciudad de México.

—Otro problema grave es la movilidad que afecta a millones de usuarios…

—El plan maestro del Metro en el que me tocó participar como Diputado federal y como Diputado local planteaba en el año 1996 que para hoy la ciudad debía tener 22 líneas de Metro. ¿Dónde están? Sí han metido Metrobús, han tratado, pero hay gente que pierde gran parte de su vida en el transporte, además de que se expone a todo.

—¿Qué cambiaría del Sistema de Transporte Colectivo?

—López Obrador desvío los recursos del Metro para programas que él llamó sociales, madres solteras, adultos mayores, yo estoy de acuerdo con haberlos creado, pero cómo se crea un fondo, con ahorros y con utilidades. No tomando de los servicios básicos. Eso es cárcel desde mi punto de vista. Hoy, necesitamos que los ejes troncales, metros y trenes. No pueden ser la movilidad en microbuses, mucho menos de combis y el Metrobús no puede suplir la capacidad del Metro y del tren.

—¿Cómo conseguiría las grandes inversiones para esto?

—Con un Fondo Metropolitano, que actualmente se dilapida en el Edomex en tonterías. El Fondo Metropolitano iría para el Metro. Segundo, establecería como en todo el mundo el boleto de abono. El abono es algo que te permite el financiamiento. Ahora el Metro cuesta 18 pesos [precio real por viaje, no al usuario]. Me refiero a la operación, mantenimiento e inversión. Tú pagas 5 pesos por tu boleto y el Gobierno decide subsidiarte. Pero los 13 pesos restantes de subsidio no se están metiendo al sistema, el propio Gobierno es responsable de la falta de mantenimiento y del riesgo que están teniendo los usuarios.

—El 20 de julio hubo ocho presuntos narcomenudistas abatidos en Tláhuac. ¿Usted reconoce que en la Ciudad de México hay cárteles?

—En varias delegaciones y muy grave. Mancera venía negando lo que era obvio para todo el mundo. Y, sobre todo, en los últimos meses. Lo que más duele es la violencia, ya no te roban como antes, ahora te matan. Hace unos meses un pasajero lo mataron porque iba dormido y no respondió. Están robando todos los días en todas las rutas en los mismos puntos. Primero, sí hay que decirlo, hay cárteles y han mudado de lo que antes era sólo la droga a mil cosas robo de vehículo, robo a casa habitación, extorsión telefónica, cobro de piso. Para mí la seguridad sería de importancia “Triple A”. Se requiere una total coordinación con la Federación porque hay cárteles. Y están metidos hasta la cocina. Yo combatiré eso con todo.

—¿Estaría abierto a la participación del Ejército?

—Sí, o sea al tema de las organizaciones criminales. La Ciudad de México tiene 40 mil policías. Hay especialistas cercanos a nosotros que tienen todo un planteamiento para depurar los mandos policiales modernizar y dignificar las tres policías. Tenemos un planteamiento para remodelar las estaciones policiacas, y del ministerio público. Las cambiaríamos todas.

