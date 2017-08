Se desistió de proveedor para reparar El Halcón, se elegirá a otro taller: Gilberto Loya

Gilberto Loya Chávez, director de Seguridad Pública Municipal indicó que aún no se tiene determinado quién será el taller que realizará la reparación del helicóptero municipal ya que la empresa que se había elegido al final no cumplió con los requisitos administrativos: “resultó que el proveedor no tenía la capacidad administrativa, técnica la tenía, era 100 viable”, expresó.

En este sentido indicó que existen 4 opciones de talleres nacionales y en este semana se estará presentando la lista de las empresas al Comité de Adquisiciones y será dicho órgano quien decida quién será el adecuado para la reparación de El Halcón.

Loya Chávez comentó que se optó por llevar la aeronave con la empresa fabricante, sin embargo, ella se maneja a través de talleres autorizados y es a partir de ahí que se eligieron 4 posibles proveedores.

Cabe señalar que después de desistir de trabajar con el proveedor anterior, actualmente no se tiene determinado en cuanto tiempo podrá estar reparado El Halcón.

