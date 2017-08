Google despide a un ‘machista’

CIUDAD DE MÉXICO.

Google ha despedido al ingeniero senior James Damore, quien redactó un manifiesto que criticaba las políticas de diversidad de la firma de Mountain View, argumentando que hombres y mujeres no tienen las mismas habilidades, inquietudes y ambición en el campo tecnológico y laboral.

El viernes pasado se desató la polémica en el seno de Google, cuando varios empleados de la compañía publicaron en la red social Twitter un documento titulado: “La burbuja ideológica de Google”. El manifiesto, de 10 páginas, redactado por el ingeniero de software, criticaba las políticas de igualdad de la compañía.

Damore, empleado de Google desde 2013, confirmó su destitución en un correo electrónico. El autor argumentó que el motivo de su despedido es “perpetuar los estereotipos de género”, y además, ahora está explorando todos los recursos legales.

La respuesta de la compañía al manifiesto de su empleado no se hizo esperar, y la vicepresidenta de Diversidad de Google, Danielle Brown, condenó las opiniones de Damore y reafirmó la postura de la compañía sobre la diversidad: “En Google se puede hablar con libertad, pero estos planteamientos son incorrectos. Y no se trata de un punto de vista u otro. Esto no es algo que apoye esta compañía. La diversidad y la inclusión son valores fundamentales en la empresa”.

La polémica se produce dos meses después de que Google ignorase una orden federal que le solicitaba datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. El buscador se justificó declarándose incapaz de entregar a tiempo la información requerida, y fue multada por ello. Las mujeres tienen una representación de 30 por ciento en Silicon Valley, la mayoría de ellas ocupa puestos relacionados con marketing, gestión o comunicación. La cifra es mucho inferior cuando se compara con puestos de perfiles técnicos o puestos de responsabilidad, pues sólo llega a 12 por ciento.

SUPUESTAS RAZONES

El documento explica que una de las razones de la falta de igualdad, se debe a que las mujeres prefieren empleos en áreas sociales y artísticas, a diferencia de los hombres, a quienes les agrada, en su mayoría, más la programación.

Las “diferencias biológicas”, son otro aspecto importante de su defensa, ya que a su juicio, las mujeres no aguantarían tal cantidad de estrés, y por ello no están en áreas importantes de las empresas tecnológicas.

Damore, señala en su “manifiesto” que las mujeres responden de peor manera al estrés que los hombres, por ello muy pocas llegan a puestos de responsabilidad en la industria.

A la vez, suma el factor de los sentimientos como otra brecha, al argumentar que el ser más cercanas a los sentimientos y a las emociones, en lugar de las ideas, las hace menos aptas para estos cargos del sector.

Ese elemento se los atribuye únicamente a las mujeres, aunque el desarrollador admite que pueden haber excepciones.

Sin embargo, el problema de género no es lo único que ataca, ya que también culpa a las políticas de izquierda por querer forzar la igualdad en todos los sectores.

Estas políticas, a su juicio, han hecho que las empresas tengan la necesidad de adoptarlas y por ello hay muchos problemas internos de género.

Damore establece que no está en contra de las políticas que busquen fomentar la igualdad, y mucho menos está en contra de las mujeres. Pero que hace falta un diálogo honesto y directo sin moralizar el asunto, para que se pueda resolver de lleno.

En respuesta a esto, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, quien tuvo que cancelar sus vacaciones por el escándalo, envió un mail a todos sus trabajadores en el que expresa que algunas partes del manifiesto publicado violan las normas de comportamiento interno.

