El Estado es “libre y soberano” pero no aplica en Reforma Electoral: Crystal Tovar

Crystal Tovar Aragón, diputada del PRD y encargada de la mesa de análisis para la Reforma Electoral señaló a que a pesar de que la Constitución de Chihuahua indica que aunque el Estado es “libre y soberano” esto no le da la facultad de modificar el número de pluris o el porcentaje mínimo para conservar el registro a los partidos políticos por lo que reiteró que si la Reforma no atiende dichos temas es porque la Federación no lo ha hecho.

La legisladora local explicó que en la Constitución queda claro que para los funcionarios públicos lo que no está expresamente autorizado les está prohibido, contrario al ciudadano a quien lo que no está expresamente prohibido le esta autorizado.

Aseguró que no se están dejando de lado los temas que son del interés de la ciudadanía, sin embargo, tomarse facultades que sólo corresponden al Congreso de la Unión resulta tan incongruente como quererse inmiscuir en las funciones de la presidenta municipal.

De igual manera, comentó que todo lo recabado en el Foro de Consulta para la Reforma Electoral fue tomado en cuenta, aunque no aparezca tal y como quieren las personas.

Comentarios

comentarios