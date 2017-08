Venezuela gana primera presea de oro en un Mundial de Atletismo

Yulimar Rojas conquistó el primer título de la historia de los Mundiales de Atletismo para Venezuela, al ganar el triple salto en Londres, destronando a la campeona olímpica colombiana Caterine Ibargüen, plata, quien no pudo lograr su tercera corona consecutiva.

Rojas, de apenas 21 años, se impuso en el duelo latinoamericano a la veterana colombiana, de 33, en una redición de la final olímpica de Río 2016, a la que también se agregó otra conocida rival, la kazaja Olga Rypakova, quien se quedó nuevamente con el bronce (14.77).

“Mi país no es de conseguir muchas medallas en campeonatos. Espero seguir dándoselas. Aún queda Yulimar Rojas para rato. Espero ganar muchos más Mundiales para Venezuela.

Ha sido un día épico, una batalla campal con Caterine. Va a ser un día inolvidable para mí, lo recordaré toda mi vida. ¡Le he ganado en un campeonato mundial!, señaló Rojas.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a la nueva monarca. Qué orgullo tan grande ver la victoria de nuestra Yulimar Rojas, atleta gloriosa de la Generación de Oro. ¡Felicitaciones por tu medalla!, escribió en su cuenta oficial en Twitter.

En la zona mixta y preguntada en varias ocasiones por la prensa sobre la situación política en Venezuela, la campeona mundial comentó:

“Estoy triste por todo lo que pasa en mi país, que es un país maravilloso. Vamos a salir de todo esto. Sé que se van a acabar las peleas y las guerras entre hermanos venezolanos. Espero que esta medalla dé felicidad a mi país.

Mi país siempre me apoyó, se preocupó de que yo me sienta bien. Llevo dos años entrenando en España con Iván (Pedroso). Espero seguir recibiendo apoyo de Venezuela, apuntó.

Sobre su valoración del gobierno de Maduro, prefirió no responder. No me gustaría hablar de ese tema porque es delicado. Yo estoy feliz, muy contenta con esa medalla, y lo que menos quiero es hablar de eso. Quiero hablar de lo que pasó aquí y de esta medalla histórica para Venezuela, sentenció.

Intenso duelo

Las dos sudamericanas tuvieron un toma y daca desde el principio, ante el acecho de Rypakova, quien por momentos desplazó a la colombiana, pero ésta reaccionó en el tercer intento, con 14.89, su mejor marca de la temporada, con la que se ponía a la cabeza.

Sin embargo, la venezolana deparó una grata sorpresa dejando lo mejor para la final ante un público que acompañó a las competidoras con aplausos, que ellas animaban con el espectáculo que ofrecían en la fosa de saltos.

Con sus cabellos pintados de verde y espigada figura de largas piernas, Yulimar dio el salto que la llevó al podio en su quinto intento, con 14.91 metros, pero aún faltaba la colombiana, quien cerró la contienda sin poder superarla.

Dio saltos de alegría al saberse ganadora. Era el primer título para su país en un Mundial de mayores y la segunda medalla en Londres, con el bronce de la joven Robeilys Peinado en el salto con pértiga, obtenido la víspera, para dar a Venezuela dos históricas preseas.

Con el par de medallas de Rojas e Ibargüen y el tercer lugar de Peinado, Latinoamérica suma cuatro metales en Londres, todas en categoría femenina, al que se suma el bronce de la garrochista cubana Yarisley Silva.

La colombiana, que buscaba su tercer título al hilo tras haber ganado los Mundiales de Moscú 2013 y Pekín 2015, se pudo consolar con su cuarto podio consecutivo, al haber logrado también bronce en Daegu 2011.

La prueba, pero en la rama varonil, fue desalentadora para México, al esfumarse las aspiraciones del finalista olímpico Alberto Álvarez por avanzar a la pelea de medallas. Concluyó en el lugar 20 en las fases clasificatorias, con marca de 16.48 metros.

McLeod saca orgullo jamaiquino

En otro duelo femenil, pero en la pista, la campeona olímpica de 1500 metros, la keniana Faith Kipyegon, añadió a su palmarés el oro mundial con 4.02.59 minutos, superando a la estadunidense Jennifer Simpson (4.02.76) y a la sudafricana Caster Semenya, especialista de los 800 metros (4.02.90), quien hizo su debut en esta prueba.

El monarca olímpico Omar McLeod levantó el orgullo de la velocidad jamaiquina al coronarse en los 110 metros con vallas, tras registrar 13.04 segundos, por delante del ruso Serguei Shubenkov (13.14), quien compitió con bandera neutral, y el húngaro Balázs Baji (13.28).

La polaca Anita Wlodarczyk conquistó la áurea, con 77.90 metros, en el lanzamiento de martillo, seguida de la china Zheng Wang (75.98) y su compatriota Malwina Kopron (74.76).

Por último, el sudafricano Wayde Van Niekerk, etiquetado como sucesor de Usain Bolt como estrella del atletismo, superó la primera ronda de 200 metros, tras lo que afrontará este martes su primer examen con la final de 400 metros, en busca del doblete.

Bolt confirma correr el relevo

Este lunes, Bolt confirmó que participará en las rondas clasificatorias de 4×100, pese a estar un poco decepcionado por no haberse quedado con el oro en los 100 metros, la prueba que lo convirtió en ícono mundial del atletismo.

Estoy un poco decepcionado, pero así es la vida, sostuvo el ocho veces campeón olímpico sobre su medalla de bronce del sábado.

Di lo mejor de mí, como siempre (…) Ahora espero correr en los 4×100, agregó el plusmarquista mundial de los 100 y los 200 metros, que ayudó a Jamaica a ganar los anteriores cuatro títulos mundiales en los relevos.

Bolt también suma dos oros olímpicos en la posta, ya que el Comité Olímpico Internacional despojó al equipo jamaiquino del primer puesto logrado en Pekín 2008 por un dopaje positivo de Nesta Carter.

