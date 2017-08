Peligra guión secreto de ‘Juego de Tronos’

Nueva York. La emisora estadunidense HBO está siendo extorsionada por ciberdelincuentes que han publicado otros documentos internos tras acceder a sus archivos, entre ellos un resumen del guión del episodio cinco de la actual temporada de la serie Juego de Tronos, así como emails de un directivo del canal.

Los documentos fueron colgados online y enviados a varios medios, informan The Hollywood Reporter y Wired. Además, queda claro el motivo de los criminales: en un video enviado al jefe de la emisora, Richard Plepler, exigen una elevada suma de dinero que en la versión hecha pública no se entiende. Si no reciben el pago, publicarán más material, amenazan.

El portavoz de HBO Jeff Cusson señaló que el canal contaba con que habría más revelaciones de los hackers, “se está trabajando con las autoridades y con empresas externas de ciberseguridad para investigar los hechos”, añadió.

HBO lucha desde hace años para mantener en secreto el contenido de los siguientes capítulos y temporadas. Por ejemplo, de la quinta temporada de Juego de Tronos aparecieron cuatro capítulos en Internet de forma anticipada después de que se enviaran DVD a la prensa y a miembros del sector. La séptima temporada de la exitosa serie fantástica se estrenó el 17 de julio en Estados Unidos.

