Incluyen en documental declaraciones inéditas de Lady Di sobre el príncipe Carlos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los años 90, antes de su trágica muerte, la princesa Diana confesó su amor por uno de sus guardaespaldas mientras estaba casada con el príncipe Carlos, de quien se separó oficialmente en diciembre de 1992.

“Cuando tenía 24 o 25 años estaba profundamente enamorada de alguien que trabajaba en este ambiente (de seguridad)”, destacó Lady Di en el documental “Diana en sus propias palabras”, transmitido por Channel 4, en el marco del XX aniversario de su muerte, el próximo 31 de agosto.

“Después fue desechado y lo mataron”, dijo, sin mencionar el nombre de Barry Mannakee, quien durante un año trabajó como su guardaespaldas en la década de los 80.

Mannakee murió en un accidente automovilístico en 1987, mismo que generó especulaciones sobre un complot de los servicios de seguridad para acabar con su vida, una teoría que divulgó Lady Di en su oportunidad.

En el programa –basado en extractos de cintas grabadas en los años 90–, Lady Di habló de su vida sexual y su fallido matrimonio con el príncipe Carlos, heredero al trono británico.

La princesa aparece quejándose de su esposo, después de que se difundieron reportes públicos en la prensa local sobre la infidelidad de ambos.

En las grabaciones comentó que solo vio al príncipe en 13 ocasiones antes de contraer nupcias en una fastuosa ceremonia en la Catedral de San Pablo, en 1981.

“Me llamaba cada día durante una semana y luego no me llamaba durante tres semanas. No era consistente en su cortejo”, señaló Lady Di en el nuevo documental.

Las grabaciones de 1990 y 1991 fueron producidas durante las sesiones de voz con el actor estadunidense Peter Settelen, en preparación para discursos públicos y para una famosa entrevista que ofreció a la cadena británica BBC.

En las cintas grabadas durante sesiones a lo largo de 18 meses, la princesa aseguró que cuando vio al príncipe Carlos por segunda ocasión era como “un mal salpullido” que estaba todo el tiempo encima de ella, y reveló la falta de intimidad y amor en su matrimonio.

“Una vez cada tres semanas y luego nada hace casi siete años, seis años”, señaló al actor de televisión cuando Diana tenía 31 o 32 años de edad.

El romance extramarital entre el príncipe Carlos y Camila Parker-Bowles (casada con el príncipe desde 2005) fue confirmado en 1995 durante una entrevista que la princesa Diana otorgó al programa Panorama de la BBC, unos meses antes del divorcio definitivo, en agosto de 1996.

A pesar de algunos llamados de amigos de Lady Di para no transmitir las grabaciones privadas, el canal británico argumentó que “son una fuente histórica importante” y nunca han sido mostradas en la televisión británica.

Lady Di falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París a los 36 años de edad, junto a su novio el millonario Dodi Al-Fayed, en un acontecimiento que conmovió a la opinión pública británica y mundial.

