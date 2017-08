Disgusto de Miguel Herrera por penales a lo Panenka

“Hay veces que puedes hacerlo, pero en estos partidos no”, dijo el Piojo acerca de los cobros de Romero y Cecilio.

Herrera felicitó a sus jugadores que celebraron el segundo gol con Silvio Romero tras su error

Silvio Romero y Cecilio Domínguez tuvieron la oportunidad de cobrar dos penales esta noche ante Pumas, ambos lo hicieron a lo Panenka, el primero falló y el segundo dio el triunfo.

Ante la decisión de sus jugadores de ejecutar con ese estilo, Miguel Herrera espera no lo vuelvan a hacer, mucho menos en un partido de clásico como el de hoy.

“Espero que no lo vuelvan hacer, todavía lo estoy bajando. Hay momentos en donde se deben hacer, otros en los que no, uno no puede estar adentro de la cancha, pero ya se hicieron, ya pasaron, no me agradaron estas situaciones”, dijo el estratega del América.

Destacó la acción de los azulcremas al celebrar la segunda anotación con el Chino Romero en la banca luego de su error frente al arco.

“Me da gusto lo otro, que festeja con el compañero que tuvo un error, me gusta que el equipo este unido ante la adversidad del compañero”.

La primera victoria en casa en este Apertura 2017 era necesaria, pues para el Piojo jugar ante Pumas es más que tres puntos, sobre todo para la afición.

“Creo que hoy lo más importante era ganar, en los clásicos para la gente es el orgullo, la determinación de ver a su equipo ganador y había que hacerlo”, explicó.

Sobre lo sucedido con Romero, quien al salir de cambio fue abucheado por los seguidores azulcremas en el Azteca, el estratega dejó claro que el delantero está en su mejor nivel, no saldrá del equipo y tiene la total confianza de él y sus compañeros.

“La confianza no la va a perder, entendemos que la gente está molesta, pero más entendemos que es un jugador del equipo, genera el futbol que quiero, le hace falta meter un gol.

“Era un momento importante el del penal, pero está trabajando para lo que me gusta. Esperemos que llegue el gol que le dé confianza para volver a entrar en comunión con la afición, hoy pueden estar molestos con él”.

