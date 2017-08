¿Spotify llega a Xbox?

Spotify es uno de los principales servicios de música en streaming; el cual solamente se encuentra disponible en PlayStation 4 si hablamos de consolas de juego, sin embargo esto podría cambiar.

De acuerdo con el portal Reddit, Spotify podría llegar muy pronto al Xbox One, algo importante para destacar, ya que hasta el momento, la consola de Microsoft no cuenta con ninguna app para disponer de nuestra música.

Esto se debe a que en el portal, alguien publicó una fotografía que muestra a Major Nelson, Director de Programación de Microsoft, utilizando la aplicación desde un Xbox.



Todo indica que la imagen no es falsa, además de no ser una idea descabellada, ya que tanto a Xbox como a Spotify le conviene que el servicio llegue al Xbox One.

El Universal

Comentarios

comentarios