El negocio ya da dividendos

“Quería un reto más grande”: Neymar aterrizó ayer en la capital francesa e hizo suyo el lema de su nuevo club, el París Saint-Germain, que no cesa de “soñar más en grande”.

El delantero de 25 años, ataviado con camisa blanca, traje oscuro y corbata, hizo su aparición en la sala de prensa del Parque de los Príncipes, en medio de los destellos provocados por los flashes de los fotógrafos. “Muy, muy feliz”, fueron las primeras palabras del brasileño, quien se mostró cómodo y suelto durante toda la conferencia de prensa.

“Quiero algo más grande, un reto mayor”, precisó el brasileño. “La ambición de este club, muy parecida a la mía”.

Neymar aseguró que trató de abandonar el Barcelona de la mejor forma posible, sin faltar el respeto a nadie y relató que los últimos días “fueron tensos”, sin que nadie supiera cuál sería su decisión.

En este sentido, el jugador afirmó que cuando su compañero Gerard Piqué puso un tuit asegurando que se quedaba, ni siquiera él conocía la decisión: “Era un momento en el que estábamos tranquilos y durante la comida me dijo que lo iba a poner. Le dije que no lo hiciera porque no había tomado una decisión. Era un momento difícil para mí. Pero quiso hacer la broma. Es un amigo y le respeto”.

En pocas horas se agotaron las camisetas del París Saint-Germain con el sello del brasileño y el número 10 en el dorso, un síntoma de la Neymanía que vivió la capital francesa el día en que el jugador más caro de la historia aterrizó procedente de Barcelona.

Las largas filas —más de hora y media de espera—, para entrar en las tiendas oficiales del club y hacerse, por 160 dólares, con el preciado trofeo, son una muestra de la ilusión que la hinchada del PSG tiene por el fichaje del atacante.

“Tenerla hoy era importante para mí, una forma de mostrar que empieza una nueva etapa”, aseguró Clément Robert, un joven que, nada más salir de la tienda que hay junto al Parque de los Príncipes se desenfundó la camiseta de Verratti para ponerse la Neymar.

El presidente del club, Nasser al Khelaifi, acudió a la tienda para comprobar lo que minutos después afirmaría en la sala de prensa, que Neymar es “un buen negocio” y que la inversión que hicieron por llevarlo a sus filas, tendrá muy pronto su recompensa.

