Desde antes se sabía que no habría cambios con los pluris y el porcentaje a partidos: La Torre

Miguel La Torre Sáenz, diputado por la fracción parlamentaria de Acción Nacional señaló que desde mayo ya se sabía que no se podría modificar la Ley Electoral en el tema de los plurinominales y en el porcentaje mínimo que deben tener los partidos políticos.

Esto debido a que el Congreso Local no tiene la facultad para ir por encima de la Carta Magna y esta no fue modificada por los diputados federales, quienes tenían hasta el mes de mayo para emitir algún cambio en la ley.

La Torre comentó que se optó por no avisar a la ciudadanía que participó en el Foro de Consulta porque desde un principio estaba el acuerdo de que no habría debate de las propuestas sino hasta haber concluído el plazo ademas de que se esperaba recibir otras propuestas.

Tomó como ejemplo las peticiones que se hicieron sobre la eliminación del Instituto Estatal Electoral así como del Tribunal Estatal Electoral, propuestas que tampoco se pudieron tomar en cuenta porque también dependen de la Federación.

Descartó que la reforma que se está llevando a cabo responda solo a intereses que convengan a los diputados, simplemente se está llevando a cabo un trabajo apegado a lo real, al trabajo que es posible hacer sin ir en contra de la Constitución Mexicana.

El congresista comentó que los temas de la reducción o eliminación de pluris y el porcentaje mínimo para mantener el registro son temas muy complicados y van de la mano. Cambiar el número de diputados por representación proporcional implicaría modificar también el número de quienes son elegidos por la ciudadanía, lo que a su vez conlleva a una redistritación de los Estados.

Asimismo, aumentar el porcentaje mínimo para el registro de los partidos pondría en desventaja a los partidos que son minoría, pues eso significaría que para el siguiente año ya no existirán. La Torre agregó que no se les puede pedir a los políticos de partidos como Encuentro Social que voten a favor de algo que no les favorece.

Por lo anterior, comentó que se está trabajando en las reglas de la reelección, porque aunque ya está especificado que quienes se quieran volver a lanzar a un cargo de elección popular tienen que pedir licencia 2 meses antes del proceso electoral, aún quedan muchas lagunas que esclarecer.

También se trabaja en las reglas para los independientes en donde se busca que funcionarios como Armando Cabada, alcalde de Juárez, ya no tengan que pedir firmas de nuevo ni conformar alguna asociación civil.

