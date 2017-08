‘Valerian’ empodera a la mujer

CIUDAD DE MÉXICO. Cara Delevingne, aquella modelo británica de cejas pobladas que ha dado de qué hablar ya sea por sus preferencias sexuales, la música o la irreverencia que plantea en las imágenes de sus redes sociales, le agradeció al director francés Luc Besson el haberla introducido en el mundo de los cómics gracias a Valerian y la ciudad de los mil planetas, cinta en la que encarna a una mujer empoderada que es fiel a sus ideas y convicciones.

Luc me regaló un personaje increíble en esta película. El cómic se escribió en la década de los 60 y en él se muestra a una mujer fuerte que rompía el estereotipo que se tenía de la mujer en aquella época. En este caso hablamos de una mujer fuerte, inteligente a la que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Si ella no cree en lo que debe hacer, no lo hace. Ella no tiene miedo en decir lo que piensa o en hacer justicia y me identifico con ella, la admiro mucho y después de hacer este personaje me siento más segura”, explicó Delevingne.

La actriz que celebrará su cumpleaños 25 el próximo 12 de agosto en algún lugar de nuestro país, se encuentra en la Ciudad de México junto al director francés Luc Besson y el actor estadunidense Dane DeHaan para promocionar esta cinta en la que el realizador empleó cerca de diez años de trabajo sin el apoyo de ningún estudio cinematográfico.

Algo que es importante para mí es la libertad y creo que es algo que no tenemos mucho hoy en día en este negocio. Los estudios te dicen qué hacer o a quien contratar y yo quiero elegir. He luchado toda mi vida por esa libertad y mi película no se hubiera logrado en un estudio estadunidense. Escogí a Cara y a Dane porque eran lo mejor para mi película y yo me siento como un pintor. Tenemos la libertad de que nos guste o no la pintura, eso esta bien, pero los pintores son los artistas que necesitamos para alimentar el alma”, acotó Besson.

Siguiendo en esa línea, Besson, de 58 años, aprovechó el encuentro que tuvo este miércoles con medios mexicanos y latinoamericanos para hablar del cine hecho en nuestro país.

No cualquier país cuenta con un cine nacional y México tiene una que es muy buena. Sé que ustedes hacen su trabajo y que hay gente y críticos que hablan de lo que se hace, pero les pido que apoyen su cine, necesitamos la diversidad y cine independiente y los directores mexicanos son muy muy buenos, así que apóyenlos”, expresó Besson, provocando el aplauso de muchos asistentes.

Fue hace exactamente 50 años cuando apareció por primera vez el cómic de Valerian y Laureline, acreditando a Jean Claude Mézières como dibujante y a Pierre Christin como guionista. Este proyecto, que tuvo 29 entregas, fueron parte de la infancia de Besson, quien a los 10 años, quedó fascinado con ese mundo lleno de diversidad, respeto, paz y armonía entre las distintas especies que conforman el universo de Valerian.

Traté de no traicionar a los dos padres de este universo. Ambos tienen 80 años y recuerdo que una vez Pierre Christin (guionista) me dijo que estaba contento porque yo estaba trabajando en la adaptación al cine, no obstante, habló conmigo y me pidió que lo sorprendiera, que a él no le interesaba que respetara su trabajo, sino que lo sorprendiera con el mío. Y justo eso me permitió liberarme”, explicó Besson, quien confesó que no tiene computadora debido a que no se quiere atar a la tecnología.

Valerian trata sobre dos agentes (Delevingne y DeHaal) de las Fuerzas Policiales Humanas que tienen la encomienda de detener la amenaza que en cierne sobre la estación espacial Alpha, lugar en el que viven distintas especies, entre ellos, los humanos.

El mensaje es claro, Alpha es el lugar en el que viven distintas especies. Es donde viven y trabajan codo con codo para el bienestar de todos y eso es lo importante”, comentó Dane DeHaan.

La noche de este miércoles el elenco asistió a la premier de la cinta que se llevó a cabo en Parque Toreo. Valerian se estrena mañana (jueves).

