Impulsan aficionados de la UANL cambiar el “¡Ehhh… Puto!” por un “¡Ehhh… Tigres!”

MONTERREY, NL. (apro).- Aficionados locales impulsan una campaña en redes sociales para que en el Estadio Universitario, en lugar del grito de “¡Ehhh… Puto!” -pronunciado al arquero del equipo visitante al despejar-, se haga escuchar el grito de “Tigres”.

Los anónimos seguidores felinos invitan a la tribuna a que, a manera de experimento, durante el próximo sábado 5 de agosto, en el juego contra Querétaro, a las 19:00 horas, reviertan la tendencia que ha sido censurada internacionalmente por ser considerada insultante y discriminatoria.

A nombre de “Los Incomparables”, proponen que si se consigue, a lo largo de todo el partido, gritar “Tigres” en los saques de meta, se obtenga una recompensa social, como puede ser becas para estudiantes, mejoras en escuelas, tratamientos a enfermos, como lo han hecho algunas televisoras que, a través de fundaciones, dan apoyos por cada gol que se anota.

Mediante un video producido por un joven que se identifica en Facebook como Roberto Mtz, se señala que la grandeza de un equipo de futbol no sólo es determinada por la forma de jugar del equipo, sino también por la calidad de sus aficionados.

“En México se está tratando de erradicar un grito y se está fracasando terriblemente, y la manera en que se está haciendo no es la correcta”, dice el mismo Roberto, quien impulsa la campaña “¡Gritemos Tigres! Hagamos historia, cambiemos vidas”.

Otro joven señala, a cuadro, que la represión para quienes gritan el “Puto” en los estadios no ha arrojado resultados positivos, pues todavía es repetido en todas las plazas del país, para denostar al portero rival.

Por eso, dice otro joven, se podrían buscar patrocinios para que el cambio del grito despectivo dentro del inmueble conocido como El Volcán implique una recompensa para algún sector específico de la población.

“¿Tú crees que el aficionado, consciente de esto, no lo haría, que no cambiaría una palabra para poder aportar a la sociedad?”, lanza.

Al retomar la palabra, Roberto reconoce que las personas que han escuchado esta propuesta se muestran escépticas, pues consideran imposible que un aficionado que ha ingerido cerveza atienda el llamado para eliminar la palabra maldita.

Pero otro señala que los impulsores de la iniciativa creen en la nobleza de los aficionados, para quienes piden sólo una oportunidad para demostrarlo.

“Queremos hacer un llamado público para que realicen este experimento en el juego contra Querétaro, el próximo sábado 5 de agosto. ¿Por qué Tigres? Porque somos de Nuevo León, porque tienen recursos, y porque su afición se ha caracterizado por hacer cosas que otras aficiones no hacen”.

Concluye Roberto: “Hay que empezar a fomentar el cambio, poniendo el ejemplo nosotros. El equipo ya está escribiendo una historia en la cancha. Nos toca, a nosotros, escribir la historia en la tribuna”.

Es oportunista, dicen Libres y Lokos

Por su parte, Samuel Reyes, líder de la porra Libres y Lokos, de Tigres, se mostró a favor de cualquier idea que busque erradicar aspectos negativos del futbol, como es el “Puto”, aunque aclaró que no es sencillo conseguirlo a través de la publicación de un simple video, que puede ser auspiciado por “oportunistas”.

“No estamos en contra de erradicar el grito. Por el contrario, estamos también puestos para que salga de las tribunas de los estadios de México”, señaló.

Mencionó que durante la temporada pasada la barra hizo el intento, en dos partidos, por impulsar una iniciativa de cambio idéntico de expresiones, aunque el resultado fue mediano y no le pudo dar seguimiento, pues el estado de ánimo varía considerablemente a lo largo del partido.

“Ya intentamos erradicar ese grito en el estadio aunque, en realidad, ese grito aquí no es problema, porque no es tan popular, como en otras partes del país. Esto no es nuevo, pero cuando nosotros lo hicimos, no le dieron seguimiento, ni importancia”.

“Es muy fácil producir un video y proponer una idea, pero el chiste es llevarla a cabo ahí en el estadio, porque pasan demasiadas cosas que ni se pueden pronosticar. Por ejemplo puedes llamar a cambiar el grito en el despeje del portero, pero en ese momento pasa algo importante, que amonesten al jugador o expulsen al técnico. Todo cambia en ese instante. Es difícil”, expuso Reyes.

Dijo que ya conoce el contenido del nuevo video que impulsa Roberto Mtz, pero lo consideró oportunista pues pasa con él, dijo, lo mismo que con algunos políticos que se unen a la afición de tigres sin acudir con regularidad al estadio.

“De entrada, el video me parece falso, te soy sincero. Para empezar, se ve que ni siquiera sea gente que vaya al estadio. No sé cuál sea la onda, si es futbolera, política o social. Pero no deja de ser gente que se quiere meter al juego con otros fines. Tal vez son gente que quiere hacer nombre con el futbol, como siempre pasa, ya ves cómo son los políticos, que legislan en el futbol, pero su finalidad no es aportar algo, si no darse a conocer”, receló el líder de LyL.

Proceso

