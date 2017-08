Hoy inicia la ruta tarahumara VIP 2017 en Guachochi.

Con una agenda de 4 días dará inicio la “RUTA TARAHUMARA VIP” en Guachochi, promoviendo la no competencia, sino días de aventura internados en la sierra tarahumara del Municipio, donde se recorren 3 diferentes circuitos de campo travesía a través de datos GPS compuestos de veredas estrechas, caminos de terracería, ríos, bosques, barrancas, lodazales y una gran variedad de obstáculos que la madre naturaleza nos brinda especialmente para llevar al límite nuestros sentidos.

Será el día de mañana cuando el Presidente Municipal, Hugo Aguirre García acompañado de los organizadores representados por Franco Rafael Chaparro Sáenz además de la multitud de vehículos 4×4 que se harán presentes en este evento de talla mundial para ser parte de un extenso, extremo y divertido programa que está organizado de la siguiente manera:

MIERCOLES 2 DE AGOSTO

10 am inicio de arribo de los participantes

SALÓN CIMARRON (SEDE)

2pm-10pm Recepción del evento y entrega de kits de bienvenida

4pm -7 pm Activación de patrocinadores

7pm- 10pm Cena de bienvenida a participantes

8pm- 8:30 Ceremonia inaugural de RUTA TARAHUMARA VIP

JUEVES 3 DE AGOSTO

SALÓN CIMARRÓN SEDE

6:30am/9:30am Desayuno oficial VIP

7 am: Check point y revisión de pulseras

8:30 inicio de ruta vía piedra agujerada

8/8:15: Bendición de cascos Raramuri

8:30: banderazo de salida

10am/3pm: check point y refrigerio en mesa de Zapareachi

12pm/4pm: ingreso a zonas técnicas bajo voluntad y desviación de rutas alternas

1:30/ 6pm: Comida en Comunidad de Caborachi

4pm: Cierre de zonas técnicas

5pm / 8pm: Llegada de participantes a Guachochi

7:30 pm /11pm: Cena para participantes en salón Cimarrón

8pm/ 11pm: Música en vivo y variedades en Salón Cimarrón

VIERNES 4 DE AGOSTO

8:30am/9:30am Concentración de participantes y salida de grupos

8: 30: inicia de ruta vía carretera Guachochi – Parral

10: 30/ 3: 30pm: Check point y concentración en el cuervo

1pm: Legada a cascada El Salto Grande Tonachi

1:30 pm/ 6pm: Comida en el Santo Chico

5pm/8pm: Llegada de participantes a Guachochi

7:30/ 11pm: Cena para participantes en Salón Cimarrón

8pm/ 11pm: Música en vivo y variedades en Salón Cimarrón.

SABADO 5 DE AGOSTO

8am/ 10am Concentración de participantes y salida de grupo

8 am: salida de contingentes

8: 30 inicio de ruta vía carretera a Sinforosa

10 am: Activación y sorpresas en mirador de la Sinforosa

10:30 am regreso a Guachochi e integración de segunda etapa de la ruta.

1:30pm / 6pm: Comida en comunidad de Moba.

5pm/8pm: llegada de participantes a Guachochi.

7:30 pm/ 11pm: Cena para participantes en salón Cimarrón

8pm/ 11pm: Música en vivo y variedades en Salón Cimarrón

