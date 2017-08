Unas 400 jugadoras, de 11 mil, entraron a la liga profesional

El 5 de diciembre de 2016 se hizo el anuncio oficial: habría futbol profesional femenil en México. En los torneos amateur la noticia tuvo el efecto de un tornado que todo lo arrasa. Las chicas se alborotaron y emigraron de sus equipos de origen casi en estampida.

Cuando nos dimos cuenta ya estaban allá, muy felices… Algunos padres de familia que recién habían sacado a sus hijas del futbol regresaron presurosos, pidiéndome que las pusiera en forma para ir a probarse, dice Armando Magaña, presidente de la Liga Mayor Femenil.

El éxodo duró casi un semestre. Hoy las historias empiezan a surgir. Algunas jóvenes hicieron recorridos impresionantes. A veces se cerraba una puerta, sin desmayo iban a tocar otra, y hasta una tercera. En algunos casos, creo, es porque no tienen gran nivel y ya es necedad.

Tras el arranque de la fecha uno, el pasado fin de semana, Magaña –desde 1995 involucrado en el futbol femenil– poco a poco las está rencontrando. De algunas sabe con precisión su paradero; varias me consultaron o me pidieron ayuda para colocarse y sé dónde andan, señala.

La Federación Mexicana de Futbol tiene registro de unas 11 mil mujeres en el balompié de aficionados, pero los 16 clubes del máximo circuito que participan en la nueva liga registraron a un promedio de 24 jugadoras; es decir, menos de 400 se quedaron en equipos.

De norte a sur

Magaña, de cuyo equipo Andreas Soccer han surgido jugadoras como Charlyn Corral, Ana Laura Galindo, Mónica Vergara o la delantera Yamile Franco, del Pachuca, señala que al contemplar la fuga decidió ayudarlas e invitó a la final de su liga a seis equipos, pero sólo Pumas, Pachuca y Toluca atendieron el llamado y fueron de los primeros en abastecerse.

Algunas jugadoras atravesaron el país. Cargadas de ilusiones llegaron hasta el confín, con Xoloitzcuintlas, como Cinthia Tapia. Otro sector fluyó en sentido inverso, de norte a sur. Pocas tuvieron la suerte de poder representar a su equipo; es el caso de las hermanas Kenia y Dayan Téllez, de Temoaya, y la toluqueña Ivonne Shajaru, quienes están con las Diablitas. Otras más cortaron por lo sano al ver la suma que les ofrecían como pago.

En Pumas se quedó la enfermera Ana Karen López y Dania Belén Padilla, quien estudió ciencias exactas. Liliana Mercado es egresada de derecho y se fue a estudiar una maestría al Tec de Monterrey, habrá llegado a ese equipo, razona.

Un grupo de gran calidad quedó excluido. “Hay muchas que tienen becas en escuelas importantes, como el Tec de Monterrey, la Universidad de las Américas, la del Valle de México… ellas no concurrieron porque sus becas representan 15, 16 mil pesos mensuales y ningún equipo les iba a dar esa cantidad. Las universidades cuentan con instalaciones que el pueblo no tiene; saben y valoran tener a un buen deportista como estudiante”.

Los candidatos a seleccionador

Magaña no se cuelga medallas a pesar de sus años de trabajo. Asegura que este deporte con mujeres ha tenido su máximo impulso en la Olimpiada Nacional y en Universiadas. Carlos Marcos Zablah es el único entrenador que ganó medalla de plata en la Universiada Mundial de Kazán 2013, otro gran entrenador es Jair Juárez, a quien la UNAM acaba de dar un reconocimiento. Ellos tienen todos los méritos para dirigir a la selección nacional, resalta.

El estratega no evade temas. Homosexualidad siempre ha existido, he visto sus primeros escarceos, aunque entre las mujeres es más fácil ocultarlo; se dan casos intensos de amor platónico, nada me asusta… sencillamente el exhibicionismo es lo incorrecto, son reglas no escritas.

Armando, quien fue a Metepec y a Coapa para ver los partidos de la fecha uno, reconoce que su liga quedó desvalijada. ¡Claro que nos afecta!, nuestro nivel bajó porque las superestrellas de nuestros equipos se fueron. No obstante, su temor es que la Liga Mx femenil no prospere y llegue un cruel despertar.

Está programada para dos semestres con apoyo de la FIFA, la pregunta es ¿qué pasará al término de ese año?, ¿los equipos estarán dispuestos a continuar?, o de plano tiran la toalla, porque si no les dan apoyo de la Federación Internacional muchos no van a querer continuar, indica el entrenador.

