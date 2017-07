¡Que destituyan a Juan Carlos Osorio pero que Romero Deschamps siga saqueando México!

Por: Agustín Hernández Rojo

Hoy vi un video que me causó tristeza, enojo, coraje y rabia. El supuesto hijo del cuasi líder petrolero Juan Carlos Romero Deschamps presume su Ferrari de oro al pasearse en Montecarlo en Mónaco mientras la mirada atónita de los oriundos y turistas del lugar lo graban cuál artista de Hollywood, a ese juniorsillo cuarentón que jamás ha levantado un dedo para trabajar y llevarse el pan a la boca, o mejor dicho el caviar. Ahora bien hay quien dice que no es el hijo, pero sea o no el del video, lo que sí está comprobado es que posee un auto similar en reportaje hecho por la revista Proceso. El punto va más allá de un simple auto, sino de todo el andamiaje de esa familia encumbrada a base del dinero público a costa de los mexicanos.

Paulina, la otra hija de Juan Carlos Romero, esa que presume sus joyas de más de 2 millones de pesos, la misma de los vuelos en jet privado, yates de lujo, boda de ensueño y viajes alrededor del mundo; y no cualquier viaje, porque una cosa es aventártela de mochilazo, con esfuerzos y ahorros y otro estilo es viajar con la alfombra roja distendiéndose delante de ti. Los mismos Romero Deschamps de los departamentos ultra millonarios en Miami, de los lujos de jeques y reyes a costillas de los mexicanos.

PEMEX esa Paraestatal tan lacerada, “la gallina de los huevos de oro de México” como lo mencionó Peña Nieto que se estaba acabando, tratando de convencernos de las bondades de su privatización. Cuando la realidad de los boquetes financieros hechos a Petróleos Mexicanos han sido las carretadas de billetes extraídas mediante la corrupción y el robo descarado, basta analizar las licitaciones y las empresas fantasma proveedoras elegidas “rigurosamente” por sus directivos.

Estas imágenes generaron en mí además de lo anteriormente expuesto, una epifanía, una revelación. Y es que es triste observar que ante estas acciones de indolencia, de descaro delante de todos, el pueblo siga amodorrado, aletargado, en una especie de impasse, de un sueño ligero, no vivimos ni morimos, estamos en el limbo, esperando a la buena de Dios, a la llegada de un Mesías que nos salve o un Messi -cuando menos- que nos siga entreteniendo, distrayendo de la realidad latente que lacera, que hiere, que no permite que cicatricen tantas afrentas vividas desde siglos pasados y que se repiten incesantemente en un sin fin de saqueos, de burlas y de escupitajos en la cara de todos los mexicanos.

El 2018 es una luz al final del camino que renace como cada 6 años y que abre una rendija para nuevos cambios; pero más que poner toda nuestra esperanza en una persona que ni somos nosotros y en un año que aún no llega, pongámosla aquí y ahora, en nuestro actuar diario, sacudámonos el aletargamiento, dejemos de ser hipnotizados por la TV, el Sistema quiere a los ciudadanos idiotizados, no le demos ese gusto, participemos en OSCs, en comités de vecinos, agrupaciones filantrópicas, deportistas, etc..

¿Cuántos mexicanos no se han movilizado exigiendo la salida de Osorio como DT del Tri? Si ese mismo empuje tuviéramos para sacar a clase de hombres como Romero Deschamps ya habríamos logrado algunas destituciones importantes.

¡Que viva el fútbol pero que viva más mi México que ahora sufre y que requiere de verdaderos patriotas para sanar!

