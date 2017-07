El ‘crimen de honor’ que ha conmocionado Reino Unido

Raptada, violada y asesinada una joven musulmana india por tener una relación amorosa con un musulmán árabe, según la fiscalía

Una joven británica, musulmana y de origen indio, ha sido secuestrada, violada y asesinada en un supuesto crimen de honor después de iniciara una relación con un musulmán árabe, según informan los medios británicos. Se llamaba Celine Dookhran, tenía 20 años y fue localizada el pasado 19 de julio con el cuello cortado en la nevera de una lujosa casa de Kingston-upon-Thames, en el oeste de Londres, que estaba en obras y en la que no vivía nadie. Dos hombres han sido detenidos por el asesinato y se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio.

El hallazgo del cadáver de la joven se produjo horas después de que fuera dada por desaparecida gracias a que una segunda mujer, a la que también atacaron y apuñalaron varias veces, logró escapar y alertó a la policía desde el hospital, detalla la BBC. Dookhran fue secuestrada y amordazada en su propia casa, cuando se estaba duchando, y sus captores, dos hombres con el rostro cubierto con pasamontañas y armados con una pistola eléctrica, se llevaron también a la otra mujer, amiga suya, de 21 años y cuya identidad no se ha revelado.

La superviviente, que se encuentra ingresada en estado grave, ha contado que escuchó a su amiga gritar desde la ducha antes de ser reducida con la pistola. Les pusieron un calcetín enrollado en la boca, las metieron en un coche y fueron conducidas a la vivienda, de millón y medio de euros y situada a unos ocho kilómetros de su casa, donde fueron violadas.

El pasado lunes 24 fue identificada formalmente y la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue una “herida incisa en el cuello”. Como autor del crimen fue detenido Mujahid Arshid, de 33 años, que compareció ante la justicia el miércoles 26 para una audiencia preliminar acusado de asesinar, violar y secuestrar a Dookhran y también por la violación, el intento de asesinato y el secuestro de la otra joven. También fue detenido como coautor Vincent Tappu, de 28 años, acusado del secuestro de ambas mujeres.

La fiscal Binita Roscoe explicó durante la vista que la asesinada “mantenía una relación con un musulmán árabe y algunos miembros de la familia no aprobaban este amor porque son musulmanes indios”. La joven planeaba casarse, lo que enfureció a dichos familiares. “Su rostro y boca estaban cubiertos con cinta adhesiva. Sus manos estaban atadas con cables y sus pies, con cuerda”, dijo la fiscal sobre cómo estaba el cadáver. Los acusados, según precisa The Independent, no hicieron ninguna alegación. Los dos, que se encuentran en prisión preventiva, serán juzgados en enero de 2018.

Los perfiles de Internet de Dookhran, la mayor de tres hermanos y que creció en el sur de Londres, han sido eliminados pero, según la BBC, “era una apasionada del maquillaje y ofrecía consejos cosméticos a sus seguidores en las redes sociales”. En sus más de 3.500 mensajes en esta red social, hablaba de fiestas religiosas y de ayuno por Ramadán.

En Reino Unido, el crimen ha causado conmoción y son muchos los que la han recordado en Twitter. “RIP Celine, no te mereces lo que ha sucedido, que Alá te conceda un lugar en el paraíso”, escribió un usuario de la red social. “Eras muy hermosa. Nunca serás olvidada”, añadió otro. La propia joven publicó ocho días antes de su muerte un tuit en el que daba las gracias a Dios por “todo”.

Sus amigos la recuerdan como “un alma hermosa e inteligente”, mientras que los padres de la chica la han descrito como una “hija con talento, inocente y cariñosa” que les trajo “alegría y felicidad”. “Estamos orgullosos de Celine por todo lo que había logrado” y a la espera de que “desarrollara todo su potencial” y los hiciera estar todavía más orgullosos, declaró su familia en un comunicado que recoge la cadena pública.

“Tenemos la creencia sincera y la plena confianza de que los viles individuos involucrados en este crimen se enfrentarán a todo el peso de la ley. Pedimos a todos que recen por las víctimas y sus familias”, añade la nota de la familia. La joven, empleada en un pequeño comercio cerca de su casa, había trabajado como maquilladora en una película.

